Участие популярного исполнителя и невероятные трио: что известно о новом выпуске "Танцев со звездами"

Украинский артист выйдет на паркет с одной из пар участниц

В это воскресенье, 14 ноября, на телеканале "1+1" в 21.00 по Киеву начнется одиннадцатый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами-2021". Четвертьфинал пятого сезона пройдет под хиты украинского певца MONATIK.

Артист присоединится к судьями танцевального проекта. Встречать пар после выступления на звездном балконе будут Владимир Дантес и Маша Ефросинина.

Специальной гостьей стала украинская певица DOROFEEVA.

MONATIK - приглашенный судья 11 прямого эфира

Дантес и Ефросинина - ведущие звездного балкона

Надя Дорофеева - специальный гость 11 прямого эфира

Также в этом выпуске каждый судья выступит на паркете с одной из пар. Так, Екатерина Кухар присоединится к Артуру Логаю и Анне Карелиной. Максим Чмерковский станцует с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром. Влад Яма присоединится к Дмитрию Каднаю и Алине Ли. Дмитрий Монатик выйдет на паркет с Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук.

Напомним, что пятый сезон проекта "Танцы со звездами" уже покинули: Иван Люленов, Александра Машлятина, Алексей Суровцев, Олег "Фагот" Михайлюта, Лида Ли, Джамала и Станислав Горуна, Евгения Власова, MELOVIN (Константин Бочаров) и Александра Зарицкая.