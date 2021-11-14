Рус

Участь популярного виконавця та неймовірні тріо: що відомо про новий випуск "Танців з зірками"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
14 листопада стартує 11 прямий ефір танцювального шоу Новина оновлена 14 листопада 2021, 13:05
14 листопада стартує 11 прямий ефір танцювального шоу

Український артист вийде на паркет із однією з пар учасниць

Цієї неділі, 14 листопада, на телеканалі "1+1" о 21.00 за Києвом розпочнеться одинадцятий прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками-2021". Чвертьфінал п’ятого сезону проходитиме під хіти українського співака MONATIK.

Артист приєднається до суддів танцювального проекту. Зустрічати пар після виступу на зірковому балконі будуть Володимир Дантес і Маша Єфросиніна.

Спеціальною гостею стала українська співачка DOROFEEVA.

MONATIK – запрошений суддя 11 прямого ефіру
MONATIK – запрошений суддя 11 прямого ефіру
Дантес та Єфросиніна — ведучі зіркового балкона
Дантес та Єфросиніна — ведучі зіркового балкона
Надя Дорофєєва — спеціальний гість 11 прямого ефіру
Надя Дорофєєва — спеціальний гість 11 прямого ефіру

Також у цьому випуску кожен суддя виступить на паркеті з однією із пар. Так, Катерина Кухар приєднається до Артура Логая та Анни Кареліної. Максим Чмерковський станцює з Ольгою Харлан та Дмитром Дікусаром. Влад Яма приєднається до Дмитра Кадная та Аліни Лі. Дмитро Монатик вийде на паркет із Костянтином Войтенком та Роксоляною Маланчук.

Нагадаємо, що п’ятий сезон проекту "Танці з зірками" вже покинули: Іван Люленов, Олександра Машлятіна, Олексій Суровцев, Олег "Фагот" Михайлюта, Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна, Євгенія Власова, MELOVIN (Костянтин Бочаров) та Олександра Заріцька.

Теги:
#Шоу #Танці з зірками
Ігор Кондратюк
Інтерв'ю
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Категорія
Цінники на продукти зміняться вже у листопаді
В Україні подорожчають яйця та картопля: коли і на скільки
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук розповів про свій досвід перебування поблизу Станиці Луганської
Найважча ділянка фронту: розвідник розкрив деталі загибелі десантників на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Рівень госпіталізацій через ковід в Україні знову виріс
Вмирають менше, але госпіталізують частіше: свіжа статистика COVID-19 на 14 листопада
Дата публікації
Категорія
Позначку внесуть до 12 графи документа
У правах водія з’являться нові позначки: що означає код "78"