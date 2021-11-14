Участь популярного виконавця та неймовірні тріо: що відомо про новий випуск "Танців з зірками"

Український артист вийде на паркет із однією з пар учасниць

Цієї неділі, 14 листопада, на телеканалі "1+1" о 21.00 за Києвом розпочнеться одинадцятий прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками-2021". Чвертьфінал п’ятого сезону проходитиме під хіти українського співака MONATIK.

Артист приєднається до суддів танцювального проекту. Зустрічати пар після виступу на зірковому балконі будуть Володимир Дантес і Маша Єфросиніна.

Спеціальною гостею стала українська співачка DOROFEEVA.

MONATIK – запрошений суддя 11 прямого ефіру

Дантес та Єфросиніна — ведучі зіркового балкона

Надя Дорофєєва — спеціальний гість 11 прямого ефіру

Також у цьому випуску кожен суддя виступить на паркеті з однією із пар. Так, Катерина Кухар приєднається до Артура Логая та Анни Кареліної. Максим Чмерковський станцює з Ольгою Харлан та Дмитром Дікусаром. Влад Яма приєднається до Дмитра Кадная та Аліни Лі. Дмитро Монатик вийде на паркет із Костянтином Войтенком та Роксоляною Маланчук.

Нагадаємо, що п’ятий сезон проекту "Танці з зірками" вже покинули: Іван Люленов, Олександра Машлятіна, Олексій Суровцев, Олег "Фагот" Михайлюта, Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна, Євгенія Власова, MELOVIN (Костянтин Бочаров) та Олександра Заріцька.