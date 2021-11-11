Ведуча "Танців із зірками" побувала нареченою вдруге: відео з весілля

Телеведуча вразила гостей розкішним вбранням

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка не припала до смаку шанувальниками популярного шоу "Танці з зірками" у 2021 році, знову одягла весільну сукню та пішла під вінець зі своїм коханим, казахським мільйонером Алмазом. Пара узаконила свій шлюб в Україні у четвер, 11 листопада.

На офіційній сторінці в Інстаграмі Іванна опублікувала відео із весільної церемонії, ведучим якої став український шоумен Тимур Мірошниченко.

Ведуча "Танців із зірками" обрала для розкішного заходу дві весільні сукні. Одне вбрання вразило найбільше. Так, сукня з великим шлейфом розроблялася півроку.

Перша сукня телеведучої була лаконічнішою

Ексклюзивно було розроблено мереживо (35 метрів). Також сукня була прикрашена 4 кг кришталю, 6 видами бісеру (2 кг) та цирконієвим камінням діамантового огранювання (понад 3 тисячі). Про це повідомляє виробник у себе в Інстаграмі.

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Подружки нареченої були в червоних вбраннях.

"Офіційно дружина Алмаза. Тепер ми справжня сім‘я", — написала Онуфрійчук у соцмережі.

Нагадаємо, Іванна та Алмаз познайомилися у 2018 році в Іспанії. Після піврічного спілкування по телефону пара періодично зустрічалася. У лютому цього року ведуча з коханим провела першу весільну церемонію на Мальдівах. Розважали гостей співак Дан Балан, MONATIK, а ведучими заходу були російські зірки Катерина Варнава та Олександр Бєлов.

Іванна Онуфрійчук народилася у Вінницькій області. Дівчина встигла пропрацювати інспектором митної служби України. Була моделлю та має декілька титулів із конкурсів краси. Більше про телеведучу — у матеріалі "Телеграфа".