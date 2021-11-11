Рус

Ведуча "Танців із зірками" побувала нареченою вдруге: відео з весілля

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Іванна Онуфрійчук стала офіційною дружиною бізнесмена казахського походження Новина оновлена 11 листопада 2021, 19:31
Іванна Онуфрійчук стала офіційною дружиною бізнесмена казахського походження

Телеведуча вразила гостей розкішним вбранням

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка не припала до смаку шанувальниками популярного шоу "Танці з зірками" у 2021 році, знову одягла весільну сукню та пішла під вінець зі своїм коханим, казахським мільйонером Алмазом. Пара узаконила свій шлюб в Україні у четвер, 11 листопада.

На офіційній сторінці в Інстаграмі Іванна опублікувала відео із весільної церемонії, ведучим якої став український шоумен Тимур Мірошниченко.

Ведуча "Танців із зірками" обрала для розкішного заходу дві весільні сукні. Одне вбрання вразило найбільше. Так, сукня з великим шлейфом розроблялася півроку.

Перша сукня телеведучої була лаконічнішою
Перша сукня телеведучої була лаконічнішою

Ексклюзивно було розроблено мереживо (35 метрів). Також сукня була прикрашена 4 кг кришталю, 6 видами бісеру (2 кг) та цирконієвим камінням діамантового огранювання (понад 3 тисячі). Про це повідомляє виробник у себе в Інстаграмі.

Подружки нареченої були в червоних вбраннях.

"Офіційно дружина Алмаза. Тепер ми справжня сім‘я", — написала Онуфрійчук у соцмережі.

Нагадаємо, Іванна та Алмаз познайомилися у 2018 році в Іспанії. Після піврічного спілкування по телефону пара періодично зустрічалася. У лютому цього року ведуча з коханим провела першу весільну церемонію на Мальдівах. Розважали гостей співак Дан Балан, MONATIK, а ведучими заходу були російські зірки Катерина Варнава та Олександр Бєлов.

Іванна Онуфрійчук народилася у Вінницькій області. Дівчина встигла пропрацювати інспектором митної служби України. Була моделлю та має декілька титулів із конкурсів краси. Більше про телеведучу — у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Весілля #Іванна Онуфрійчук
Момент аварії на проспекті Науки
Харків
У Харкові на "зебрі" позашляховик збив двох дітей: водій може бути під дією наркотиків (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Момент аварії на проспекті Науки
У Харкові на "зебрі" позашляховик збив двох дітей: водій може бути під дією наркотиків (відео)
Дата публікації
Категорія
Україна опинилася в умовах гострого дефіциту енергоресурсів
Чи замерзне Україна цієї зими і чому ми опинилися без вугілля, газу та електрики
Дата публікації
Категорія
Подорожі до країн ЄС
В’їзд для українців до ЄС: у які країни та на яких умовах можуть потрапити туристи
Дата публікації
Категорія
Міхеїл Саакашвілі
Мінус 20 кг? Як змінився Саакашвілі за 40 днів голодування: фото "до" та "після"
Дата публікації
Категорія
Олександр Пономарьов уже прокоментував те, що трапилося.
Чому гімн України блокують на Facebook і до чого тут Олександр Пономарьов