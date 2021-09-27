"Без Тіни шоу не те": українці розкритикували нову ведучу "Танців з зірками"

Глядачі незадоволені заміною ведучої шоу "Танців з зірками".

Незмінна ведуча "Танців з зірками" українська співачка Тіна Кароль протягом всіх сезонів була окрасою танцювального шоу. Однак у 2021 році артистка вирішила більше не виходити на паркет в цій ролі. Її змінила телеведуча Іванна Онуфрійчук.

З детальною біографією Іванни Онуфрійчук можна ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".

Через чотири ефіру глядачі "розглянули" нову ведучу, оцінили її, і природно в мережі почали висловлювати свою думку про її роботі на проєкті. І варто зазначити, що коментарі на адресу Іванни не зовсім втішні.

Також, варто відзначити, що ще до запуску шоу, в мережі велося активне обговорення зоряного складу учасників нового сезону "Танців з зірками". Глядачам не сподобався вибір учасників, адже багато хто з них практично невідомі.

Нагадаємо, що проєкт вже покинули зірки-коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна. А в четвертому ефірі глядачі не підтримали актора Олексія Суровцева.