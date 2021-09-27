"Без Тины шоу не то": украинцы раскритиковали новую ведущую "Танцев со звездами"
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Зрители недовольны заменой ведущей шоу "Танцев со звездами".
Бессменная ведущая "Танцев со звездами" украинская певица Тина Кароль на протяжении всех сезонов была окрасой танцевального шоу. Однако в 2021 году артистка решила больше не выходить на паркет в этой роли. Ее сменила телеведущая Иванна Онуфрийчук.
С подробной биографией Иванны Онуфрийчук можно ознакомиться в материале "Телеграфа".
Спустя четыре эфира зрители "рассмотрели" новую ведущую, оценили ее, и естественно в сети начали высказывать свое мнение о ее работе на проекте. И стоит отметить, что комментарии в адрес Иванны не совсем лестные.
Также, стоит отметить, что еще до запуска шоу, в сети велось активное обсуждение звездного состава участников нового сезона "Танцев со звездами". Зрителям не понравился выбор участников, ведь многие из них практически неизвестны.
Напомним, что проект уже покинули звезды-комики Иван Люленов и Александра Машлятина. А в четвертом эфире зрители не поддержали актера Алексея Суровцева.
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