Укр

"Без Тины шоу не то": украинцы раскритиковали новую ведущую "Танцев со звездами"

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ведущие шоу "Танцы со звездами" Новость обновлена 27 сентября 2021, 16:12
Ведущие шоу "Танцы со звездами"

Зрители недовольны заменой ведущей шоу "Танцев со звездами".

Бессменная ведущая "Танцев со звездами" украинская певица Тина Кароль на протяжении всех сезонов была окрасой танцевального шоу. Однако в 2021 году артистка решила больше не выходить на паркет в этой роли. Ее сменила телеведущая Иванна Онуфрийчук

С подробной биографией Иванны Онуфрийчук можно ознакомиться в материале "Телеграфа".

Спустя четыре эфира зрители "рассмотрели" новую ведущую, оценили ее, и естественно в сети начали высказывать свое мнение о ее работе на проекте. И стоит отметить, что комментарии в адрес Иванны не совсем лестные.

Также, стоит отметить, что еще до запуска шоу, в сети велось активное обсуждение звездного состава участников нового сезона "Танцев со звездами". Зрителям не понравился выбор участников, ведь многие из них практически неизвестны.

Напомним, что проект уже покинули звезды-комики Иван Люленов и Александра Машлятина. А в четвертом эфире зрители не поддержали актера Алексея Суровцева.

Теги:
#Тина Кароль #Шоу #Танцы со звездами #Иванна Онуфрийчук
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