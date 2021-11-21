Остин Пауэрс на паркете и "танго за выживание": названы финалисты 2021 года (фото, видео)

Полуфиналисты станцевали вместе с победителями "Танцев" прошлых сезонов

В это воскресенье, 21 ноября, поклонники популярного шоу "Танцы со звездами" смогли увидеть невероятный полуфинал обновленного пятого сезона проекта. Один из главных фаворитов Дмитрий Каднай вместе со своей партнершей Алиной Ли покинули шоу на прошлой неделе, и теперь за победу в 2021 году борются актеры Артур Логай и Константин Войтенко, а также фехтовальщица Ольга Харлан.

Ведущей звездного балкона вновь стала украинская телеведущая Маша Ефросинина.

В прямом эфире 21 ноября участники исполнили по три танца: с победителями прошлых сезонов — Ксенией Мишиной, Игорем Ласточкиным и Сантой Димопулос, танец по выбору соперников и танец "за выживания".

Первыми на паркет вышло трио — Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Санта Димопулос, которые вместе исполнили венский вальс под песню украинского певца LAUD. Участники превратились в настоящих вампиров.

Далее на сцену вышла пара Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук вместе с украинским юмористом Игорем Ласточкиным. Звезды воплотили персонажей из фильма "Остин Пауэрс". На паркете трио исполнило джаз. Добавим, что прямом эфире Ласточкина поздравили с днем рождения — комику в этот день исполнилось 35 лет.

Артур Логай и Анна Карелина исполнили ча-ча-ча вместе с победительницей "Танцев со звездами" в 2019 году, актрисой Ксенией Мишиной.

Далее для открытого кастинга на паркете приняла участие украинская певица и модель Даша Астафьева, которая вместе с хореографом Антоном Нестерко станцевала пасодобль. По результатам голосования зрители хотели бы видеть звезду в следующем сезоне танцевального проекта.

Второй танец парам выбирали их конкуренты. Константин Войтенко выбрал для Артура Логая и его партнерши Анны Карелиной джайв.

Для Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара танец выбрал Артур Логай, и это – румба.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук станцевали самбу, которую им выбрала Ольга Харлан.

Пришло время "танцу за выживание". Полуфиналисты должны были исполнить общее танго, меняясь между собой партнерами. Номер получился очень крутым. Свой последний танец перед суперфиналом участники исполнили в сопровождении талантливого пианиста-виртуоза и композитора Евгения Хмары.

По правилам шоу, судьи должны были отдать дополнительные балы одной паре. Счастливчиками стали Артур Логай и Анна Карелина.

Кто ушел из проекта "Танцы со звездами-2021" в шаге от финала

Неожиданно, но по решению режиссеров шоу в финал проходят все три пары-участниц. Зрительское голосование продолжится на протяжении целой недели. Финал состоится в воскресенье, 28 ноября.

Напомним, что пятый сезон проекта "Танцы со звездами" уже покинули комики Иван Люленов, Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев, певцы Олег "Фагот" Михайлюта, Лида Ли, Джамала, каратист Станислав Горуна, исполнители Евгения Власова, MELOVIN (Константин Бочаров), Александра Зарицкая и Дмитрий Каднай.