Недавно мне делали ультразвуковую диагностику сердца в прямом эфире, – Влад Яма

Влад Яма рассказал о трудностях и вызовах, с которыми он столкнулся, став телеведущим

Владислав (Влад) Яма прочно закрепился на небосклоне украинского шоу-бизнеса. Мальчик из семьи запорожских учителей-историков стал знаменитым танцором, участником шоу, судьей телепроектов «Танцують всі!» (СТБ), «Україна має талант» (СТБ), «Танці з зірками» («1+1»), «Модель XL» («1+1»), членом жюри «Лиги Смеха» («1+1»). А в этом году он примерил на себя еще и роль ведущего дневного инфотейнмент-шоу «Твій День» на телеканале «1+1».

О новой роли, танцах, критике, семье и многом другом Влад Яма рассказал в эксклюзивном интервью «Телеграфу».

О дневном шоу и роли ведущего

– Как чувствуете себя в роли ведущего проекта «Твій День» на телеканале «1+1»? Чему пришлось учиться, что оказалось труднее всего?

– Учусь каждый день. Когда я со своими друзьями обсуждаю «Твій День» (формат, в котором зрители вместе с ведущими, гостями и экспертами обсуждают наиболее важный события в легком и непринужденном виде – прим. ред.), все обычно говорят, что мне не сложно, что у меня уже есть опыт работы в прямых эфирах. Да, он есть, но совершенно другой. Он абсолютно отличается от того, что я делаю сейчас.

Как правило, в «Танцях з зірками» либо в других праймовых проектах, вечерних шоу, я говорил о каком-то конкретном творческом выступлении – и мой хронометраж был в пределах минуты. В «Твій День» мы 98% времени говорим не о танцах, и программа длится три с половиной часа! Это совершенно другой опыт, за которым я и пришел в проект! Здесь самое сложное – подобрать нужные слова, заполнить тишину, вовремя уйти на рекламу, правильно представить гостя, успеть быстро разобраться в любой теме. Могу сказать, что «Твій День» сегодня – это совсем другая программа, чем была на старте, в мае. Это живой организм, который постоянно меняется.

– Какие у вас отношения с вашими соведущими? Дружите ли, может, проводите вместе время и за кадром?

– У меня хорошие отношения со всеми моими коллегами. А с Ириной Ванниковой и Русланой Писанкой прекрасно общаемся и вне кадра, в гримерке, перед эфиром обсуждаем какие-то новости, после эфира ходим на кофе. Иначе бы и не сработались.

Влад Яма в компании Ирины Ванниковой и Русланы Писанки

– Какие наиболее запоминающиеся случаи произошли во время этого проекта?

– Например, недавно мне делали ультразвуковую диагностику сердца в прямом эфире. Привезли аппарат, всё происходило в студии, на глазах у зрителей, здесь и сейчас. Еще запомнился забавный случай, когда у нас в эфире был белый шпиц. Мы сидим, рассказываем новости, а по нашему столу бегает эта маленькая собачка, с который мы параллельно играем.

– Почему вы выбрали стать ведущим именно такого шоу?

– Здесь все совпало – и канал, и формат, и соведущие. Для меня это неоценимый опыт — понять для себя самого, могу ли я быть полноценным телеведущим.

– Что труднее – быть участником того или иного проекта, или его ведущим, членом жюри?

– Пока что для меня быть ведущим дневного шоу «Твій День» труднее всего. Нагрузка намного больше – вести почти четырехчасовые прямые эфиры пять раз в неделю. Быть участником – это всегда проще и веселее. Но мне нравится ставить перед собой трудные задачи. Это меня стимулирует не прекращать работать над собой.

О подиуме, цветном забеге и благотворительности

– Недавно вы в рамках Ukrainian Fashion Week участвовали в социальном фешн-проекте. Почему приняли это приглашение?

– Да, мы вместе с коллегами с «Твій День» и «Сніданок з 1+1» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week в рамках социального фешн-проекта «Вдягни українське мистецтво».

На нас были комбинезоны от бренда Overall с принтами картин молодых украинских художников. Таким образом мы популяризировали современный арт для широкого зрителя. У меня был комбинезон с принтом картины Инны Харчук – традиционные украинские этнические мотивы она интерпретирует в современном виде. Согласился на это предложение легко. Выходил на подиум уже не в первый раз, но всё равно было волнительно.

– Занимаетесь ли благотворительностью? И если да – почему это важно для вас?

– Меня часто приглашают принять участие в различных благотворительных проектах и, как правило, я не отказываюсь. Недавно вместе с женой и сыном поддержали цветной забег The Color Run 2021, который прошел в центре Киева. Атмосфера была невероятная — все участники были разукрашены разноцветными красками. Особенно такой формат понравился моему сыну Леону – вот где тебе официально разрешено перепачкаться красками (улыбается).

Но и мы с женой Лилианой получили много ярких эмоций. Все средства, которые были выручены с детского забега, организаторы перечислили проекту "Здійсни мрію".

Также часто откликаюсь, когда зовут друзья или знакомые помочь в каком-нибудь деле: встречаюсь с молодежью, даю какие-то небольшие лекции, танцевальные мастер-классы в учебных заведениях, где дети нуждаются в позитивных эмоциях. Рассказываю им, как не унывать, как получать позитив от жизни, как поверить в себя и добиться успеха.

В середине октября мы с коллегами из «Твій день» презентовали очень важный благотворительный проект «Твоя мрія», где главный благотворительный подарок – новенький итальянский красный автомобиль! Оказывается, именно о таком мечтают наши зрители.

Главный приз проекта "Твоя мрія" - автомобиль

– И кто может его получить?

– Шанс получить его может каждый, кто поможет отделению «акушерская кардиология» в Институте Амосова. На первый собранный миллион гривен от наших зрителей уже куплены и переданы в отделение два немецких реанимационных лайфбокса для новорожденных и две медицинские тумбы. А на второй миллион собранных гривен мы купим СРАР-аппарат для легких, хирургический аспиратор, билирубинометр и лампу для фототерапии новорожденных. И мы не останавливаемся и собираем третий миллион! Проект длится до 15 декабря. Все детали ищите на сайте mriya.1plus1.ua

О Запорожье, аллергии и критике

– Как часто бываете в родном Запорожье? Как изменился город за последние годы?

– В Запорожье бываю регулярно, потому что там живут мои родители. Конечно, город в целом внешне меняется, но не так активно, как хотелось бы его жителям. Достраиваются мосты и дороги, ремонтируют тротуары. Но всё равно от городской власти ждешь большей вовлеченности в развитие Запорожья.

– В августе появилась шокирующая информация о том, что после ужина в одном из ресторанов вы оказались под капельницей. Как выяснилось, произошел отек Квинке (сильное проявление аллергической реакции, которое требует незамедлительной помощи специалистов) из-за того, что в одном из блюд оказался мед (хоть была указана карамель). Все обошлось, но осадочек, конечно, остался… Как давно узнали, что мед для вас – враг?

– Впервые я узнал о том, что аллергик в 15 лет. Я чихал, у меня чесались глаза, был насморк. Сделал аллергопробы – оказалось, реакция на амброзию. А через пару лет, когда поступил в университет, 1-го сентября вернулся домой, решил поспать в обед пару часов и перед сном съел кусочек хлеба с медом. Дальше всё как в страшном кино – опухли глаза, горло и нос, срочно вызвал скорую помощь. Помню, тогда сильно испугался.

Влад Яма

– Вас нередко критикуют за довольно жесткие (по мнению зрителей или участников проектов) оценки. Восприимчивы ли к критике вообще – и такой в частности?

– Мне кажется, моя критика в телепроектах в последнее время не настолько жесткая. Критику воспринимаю всегда с осторожностью. Конечно, как и любого другого человека, меня иногда расстраивают злые и оскорбительные комментарии. Ну, а когда хвалят – это всегда приятно.

Всё зависит от того, кто высказывает свое мнение. Если критика конструктивная – могу с удовольствием послушать, обдумать и прислушаться. Например, когда у нас собрание с начальством на «1+1», тогда выслушиваю все советы и замечания. Соглашаюсь и стараюсь меняться в лучшую сторону. А «диванных критиков» стараюсь не замечать, хотя понимаю, что у каждого есть свое мнение и они вправе его высказывать.

О сюрпризах для любимой и от любимой, сыне и соцсетях

– С супругой Лилианой вы вместе уже 14 лет. За это время наверняка делали друг другу множество сюрпризов. Какой запомнился особенно?

– Да, у нас с Лилианой было много ярких моментов. Всего вспомнить невозможно. Особенно запомнилось, когда я Лилю отвез на несколько дней в Рим в романтическое путешествие. Она до последней секунды не знала, куда летим. Я всё заранее организовал. Мы заехали домой, собрали вещи. Вплоть до стойки регистрации не говорил, куда мы отправляемся. А когда узнала, что летим в Рим, даже прослезилась. Это было очень трогательно и романтично.

Помню, как Лиля на мой юбилей сделала невероятное видео с моими друзьями. Тайком сняла, озвучила и смонтировала. Причем неожиданно мне его и показали. Праздновать не собирались, но вечером зашли в ресторан попить кофе. А там сюрприз – все мои друзья и родные! На огромном экране посмотрели это видео, где все были в карнавальных костюмах – футболист из американского футбола в шлеме, Чебурашка, фея. Это было невероятно! Сейчас вспоминаю – и слезы наворачиваются.

– Недавно у вас была 7-я годовщина свадьбы. Как отмечали?

– Поехали втроем с сыном в Одессу. Очень любим этот город – даже не посчитаю, сколько раз мы там были. Но всегда с удовольствием туда возвращаемся, всегда что-то новое для себя открываем. Именно в день годовщины нам с Лилианой удалось только для нас двоих устроить романтический вечер при встречах – сын на пару часов убежал в детский клуб, и мы остались наедине.

С женой Лилианой и сыном Леоном

– Вашему сыну Леону уже 5 лет. Планируете еще детей?

– Не могу сказать, что прям сейчас планируем, но в будущем точно хотим – как минимум еще одного ребенка.

– Вы и Лилиана активны в соцсетях. Насколько это «затягивающее» занятие? Сами ли отвечаете-выставляете посты или есть какие-то помощники?

– Соцсетями занимаемся сами. Помощников у нас нет. Конечно, соцсети затягивают, каждый день, как минимум, час-полтора они у меня отнимают. Со временем мы с женой пришли к тому, что это не только способ развлечься, показать себя аудитории, но и возможность заработать. Поэтому потраченное время на соцсети становится более оправданным.

О танцах и эпатаже

– Выбирая в 9-м классе между танцами и юриспруденцией, вы выбрали танцы. Были ли моменты, когда жалели об этом выборе?

– Пару раз сомневался, например, когда получал травмы, когда не мог танцевать, преподавать или ходить после операции на коленях. Но глобально – никогда не жалел о своем выборе в пользу танцев. Еще в 9-м классе задал себе вопрос: каким я себя представляю через 10-15 лет? Первая картинка была – нахожусь в суде и защищаю кого-то в качестве адвоката. И вторая – это танцевальный зал, дети, музыка. И я понял, что второе мне точно ближе.

– В одном из интервью, поясняя любовь к танцам, вы вспомнили о дедушке, который в селе работал в доме культуры, играл на гармошке и одновременно танцевал. Видите себя танцующим дедушкой?

– Танцующим дедушкой себя точно вижу. Хочется как можно дольше сохранять активность, бодрость духа и позитив.

– Первые всеукраинские туры у вас были с партнершей по первым "Танцям з зірками" – Натальей Могилевской. Вы также признались, то узнавать на улице вас стали именно после участия в этом проекте. Слухами и вопросами о романе с Натальей журналисты вас уже достали. Дипломатичность, увы, далеко не всегда соседствует с журналистикой. Потому вопрос не об этом… А о том – насколько важна дипломатичность в звездном статусе? Почему одни выбирают такой стиль поведения, а другие – эпатажность и хайп? Почему Влад Яма не ставит на хайп?

– Сложно сказать, почему одни выбирают одно, а другие — другое. Мне часто смешно, когда появляются в интернете статьи либо посты в инстаграм, которые от начала и до конца выдуманы, созданы специально для того, чтобы вызвать реакцию у читателя. Очень многие люди в это верят, комментируют и чувствуют себя причастными. У меня никогда не было личных пиарщиков. Всё происходит естественно. Мы с женой публикуем то, что нам хочется показать, а не то, что вызовет общественный резонанс.

Влад Яма с женой не публикуют фото ради резонанса

– Чем уже удивил пятый сезон «Танців з зірками», который стартовал в сентябре?

Почему это шоу остается популярным?

– Шоу «Танці з зірками» всегда удивляет. В первую очередь участниками — разными, неповторимыми. Например, в этом сезоне для меня пока загадка, кто может выиграть. Всё меняется и даже лидеры. Шоу видоизменилось в последние несколько лет, но всё равно самое главное осталось в нем — танец, постановки и эмоции, которые человек хочет видеть. Это интрига, когда зритель до последнего не знает про идею, образы, роль, которую покажет звезда или профессиональный танцовщик.

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