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"Обещал станцевать на мои 80": Влад Яма поделился воспоминаниями о Чапкисе (видео)

"Обещал станцевать на мои 80": Влад Яма поделился воспоминаниями о Чапкисе (видео)
12:41 Сегодня Телеграф

В пятницу, 18 июня, в Киеве в последний путь провожают украинского хореографа Григория Николаевича Чапкиса, который умер в воскресенье, 13 июня, на 92-м году жизни.

Попрощаться с легендарным артистом приехали его дети: старшая дочь Лилия из Италии, внучка Анна Сафрончик, правнучка Виктория Чапкис, а также младший сын Грег Чапкис, который живет и работает в Сан-Франциско (США). Кроме этого, на церемонию прощания прибыл президент Украины Владимир Зеленский и многие представители украинского шоу-бизнеса.

Так, известный танцор Влад Яма назвал Григорий Чапкиса "настоящим маэстро".

"Он любил танцы, любил жизнь. У него каждую секунду горели глаза и на паркете и вне его. Он танцевал в 91 и я знаю, что у меня так не получится, но я буду стараться", - сказал хореограф.

Также Влад Яма вспомнил, как опаздывал на 80-летие Григория Николаевича и тогда решил предупредить его по телефону: "Он мне пообещал, что если я успею станцевать на его 80, то он станцует на мои 80".

Напомним, что причиной смерти Григория Чапкиса называют преклонный возраст и долговременную болезнь. В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован с пневмонией. Позднее его выписали и он пошел на поправку, однако мужчина снова попал в больницу.  У Чапкиса подозревали коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Влад Яма, Григорий Чапкис.
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