"Навіщо робити цирк?": мережа обурена результатом півфіналу "Танців із зірками"

"Сюрприз" від продюсерів шоу сподобався не всім шанувальникам шоу.

У неділю, 21 листопада, відбувся півфінал танцювального шоу "Танці з зірками", в якому за місце у фіналі боролися три пари учасників: актор Артур Логай та Ганна Кареліна, актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук та фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Шанувальники шоу та кожного з учасників з нетерпінням чекали на насичену боротьбу за місця у фіналі, активно підтримуючи свого улюбленця. Пари наполегливо тренувалися, щоб показати гідний результат та пройти далі.

Але продюсери шоу "Танці із зірками" знову втрутилися і по ходу змінили правила проєкту, залишивши у фіналі усі три пари.

У прямому ефірі 21 листопада учасники виконали по три танці.

Начебто таке рішення мало лише порадувати фанатів кожної з пар, але натомість у мережі розгорілася суперечка. Багатьом глядачам не сподобалося, що було ухвалено рішення залишити всі пари. Своє невдоволення користувачі мережі висловили у коментарях на сторінці "Танців" в Інстаграм та під відео на ютуб з оголошеннями результатів.

Нагадаємо, що за крок до фіналу шоу "Танці із зірками" залишила пара фаворитів — Дмитро Каднай та його партнерка Аліна Лі.