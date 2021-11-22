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"Навіщо робити цирк?": мережа обурена результатом півфіналу "Танців із зірками"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У півфіналі учасників підтримували переможці минулих сезонів Новина оновлена 22 листопада 2021, 09:47
У півфіналі учасників підтримували переможці минулих сезонів

"Сюрприз" від продюсерів шоу сподобався не всім шанувальникам шоу.

У неділю, 21 листопада, відбувся півфінал танцювального шоу "Танці з зірками", в якому за місце у фіналі боролися три пари учасників: актор Артур Логай та Ганна Кареліна, актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук та фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Шанувальники шоу та кожного з учасників з нетерпінням чекали на насичену боротьбу за місця у фіналі, активно підтримуючи свого улюбленця. Пари наполегливо тренувалися, щоб показати гідний результат та пройти далі.

Але продюсери шоу "Танці із зірками" знову втрутилися і по ходу змінили правила проєкту, залишивши у фіналі усі три пари.

У прямому ефірі 21 листопада учасники виконали по три танці.
У прямому ефірі 21 листопада учасники виконали по три танці.

Начебто таке рішення мало лише порадувати фанатів кожної з пар, але натомість у мережі розгорілася суперечка. Багатьом глядачам не сподобалося, що було ухвалено рішення залишити всі пари. Своє невдоволення користувачі мережі висловили у коментарях на сторінці "Танців" в Інстаграм та під відео на ютуб з оголошеннями результатів.

Нагадаємо, що за крок до фіналу шоу "Танці із зірками" залишила пара фаворитів — Дмитро Каднай та його партнерка Аліна Лі.

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#Шоу #Танці з зірками
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