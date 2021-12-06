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"Мені ніхто рублями не платив": український олімпійський призер виправдався за поїздку до Росії (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Станіслав Горуна Новина оновлена 06 грудня 2021, 16:44
Станіслав Горуна

Спортсмен дав відверте інтерв’ю.

Український каратист Станіслав Горуна, який на Олімпійських іграх у Токіо завоював бронзову нагороду, розповів про свою поїздку до Росії у 2016 році.

Про це спортсмен розказав в інтерв’ю Sport.ua.

На запитання про свою поїздку в країну-агресор під час війни Горуна відповів, що їздив до центральної частини Росії, де йому платили "не російськими рублями". Він заявив, що там нічого не знають про ситуацію на Донеччині, а спортсмени, з якими він спілкувався, не цікавляться політикою. Горуна розповів, що працював з дітьми, а не бойовиками чи військовими. Крім того, каратист вважає, що цю історію хтось підняв, щоб йому зашкодити, адже у 2016 році громадського резонансу не було.

"По-перше, мені ніхто рублями не платив. Що мені самому було дивно, люди в Новосибірську навіть не знали про те, що відбувається біля їхнього західного кордону. І я не їхав ділитися досвідом з бойовиками чи військовими, я їхав працювати з дітьми", — Заявив Горуна.

Нагадаємо, Горуна був одним зі спортсменів, які заступилися за Ярославу Магучих під час скандальної історії з фотографією українки з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпійських іграх у Токіо. Тоді Станіслав зазначав, що спорт поза політикою.

Раніше Станіслав заявляв, що хоче стати президентом України.

Теги:
#Карате #Станіслав Горуна
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