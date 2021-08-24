Український олімпійський призер Токіо заявив про президентство (відео)

Станіслав Горуна розповів про свої політичні амбіції.

Відомий український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо, Станіслав Горуна, в інтерв’ю YouTube-каналу Lviv Media заявив, що його президентські амбіції нікуди не ділися.

Крім того, на зауваження співрозмовника, що його минулими скандальними висловлюваннями будуть користуватися політичні опоненти, Горуна зазначив, що змінювати свою позицію не має наміру якраз через свої політичні амбіції.

"Чи не пропала амбіція стати президентом України? Ні, не пропала. Я хочу мати свою позицію. Тим більше, коли на самому початку тебе хочуть обламати і сказати:" Чувак, ти не правий, ти щось робиш не так". І це тоді, коли я нічого поганого не зробив, а мене хочуть обламати, змусити вибачитися, відмовитися від своїх слів. Якщо я буду йти на компроміси в таких незначних речах, то як я зможу претендувати на таку посаду? ", — заявив каратист.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після скандалу з Ярославою Магучіх на Олімпійських іграх в Токіо Горуна підтримав українську легкоатлетку зазначивши, що "спорт — поза політикою".