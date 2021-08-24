Украинский олимпийский призер Токио заявил о президентстве (видео)

Станислав Горуна рассказал о своих политических амбициях.

Известный украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, Станислав Горуна, в интервью YouTube-каналу Lviv Media заявил, что его президентские амбиции никуда не ушли.

Кроме того, на замечание собеседника, что его прошлыми скандальными высказываниями будут пользоваться политические оппоненты, Горуна отметил, что менять свою позицию не намерен как раз из-за своих политических амбиций.

"Не пропала ли амбиция стать президентом Украины? Нет, не пропала. Я хочу иметь свою позицию. Тем более, когда в самом начале тебя хотят обломать и сказать: "Чувак, ты не прав, ты что-то делаешь не так". И это тогда, когда я ничего плохого не сделал, а меня хотят обломать, заставить извиниться, отказаться от своих слов. Если я буду идти на компромиссы в таких незначительных вещах, то как я смогу претендовать на такую должность?", — заявил каратист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после скандала с Ярославой Магучих на Олимпийских играх в Токио Горуна поддержал украинскую легкоатлетку отметив, что "спорт — вне политики".