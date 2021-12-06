"Мне никто рублями не платил": украинский олимпийский призер оправдался за поездку в Россию (видео)

Украинский спортсмен дал откровенное интервью.

Украинский каратист Станислав Горуна, который на Олимпийских играх в Токио завоевал бронзовую награду, рассказал о своей поездке в Россию в 2016 году.

Об этом спортсмен поведал в интервью Sport.ua.

На вопрос про свою поездку в страну-агрессор во время войны Горуна ответил, что ездил в центральную часть России, где ему платили "не российскими рублями". Он заявил, что там ничего не знают о ситуации на Донбассе, а спортсмены, с которыми он общался, не интересуются политикой. Горуна рассказал, что работал с детьми, а не боевиками или военными. Кроме того, каратист считает, что эту историю кто-то поднял, чтобы ему навредить, ведь в 2016 году общественного резонанса не было.

"Во-первых, мне никто рублями не платил. Что мне самому было странно, люди в Новосибирске даже не знали о том, что происходит у их западной границы. И я не ехал делиться опытом с боевиками или военными, я ехал работать с детьми", — заявил Горуна.

Напомним, Горуна был одним из спортсменов, которые вступились за Ярославу Магучих во время скандальной истории с фотографией украинки с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Тогда Станислав отмечал, что спорт — вне политики.

Ранее Станислав заявлял, что хочет стать президентом Украины.