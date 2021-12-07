Харлан вспомнила, как ей "прилетело" за фото с россиянами (видео)

Спортсменка понимает, что спорт и политика пересекаются.

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая состояла в "Партии регионов", рассказала о своем отношении к совместным снимкам с российскими спортсменами.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале DOROTYE.

Ольга отметила, что спорт и политика идут вместе, а потому украинским спортсменам не стоит делать совместные снимки с россиянами. При этом Харлан заявила, что уважительно относится к соперницам из РФ. Примечательно, что украинке доставалось за совместные снимки с представительницами РФ на Олимпиаде в Рио (2016 год), хотя там Ольга просто стояла рядом с россиянками на пьедестале.

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"Кто бы не говорил, что спорт вне политики – это всегда субъективная штука. К сожалению, они пересекаются, поэтому я бы воздержалась от совместных фотографий. Но я уважительно отношусь к соперницам из России. В такой ситуации, которая у нас в стране, лучше этого не делать", — рассказала Харлан.

Добавим, что большой скандал из-за фото случился на Олимпиаде в Токио. Украинка Ярослава Магучих выиграла "бронзу" в прыжках в высоту и на радостях начала обниматься на камеру с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла соревнования. Примечательно, что обе спортсменки имеют воинские звания. В итоге с Ярославой провели профилактическую беседу в Минобороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский каратист Горуна оправдался за свою поездку в РФ во время войны.