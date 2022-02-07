Путин стал слишком токсичным: почему президент РФ все чаще один на людях

Президента России все чаще окружает зона отчужденности

В последнее время президент Российской Федерации Владимир Путин выглядит несчастным и одиноким. Так, годовщина снятия блокады Ленинграда в России вызвала бурные обсуждения из-за того, что во время посещения Путиным Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге туда не пускали блокадников и ветеранов. Людей оставили мерзнуть за забором, пока он возлагал цветы.

А на днях, во время открытия Олимпийских игр в Пекине Путин находился на трибуне совершенно один.

О чем это говорит? Только ли в ковиде дело? Что вообще можно сказать о манере Путина держаться подальше от людей в последнее время? Ответы на эти вопросы "Телеграфу" предоставил политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

Путин стал токсичен

По мнению эксперта, в самой манере Путина держаться мало что поменялось.

"Человек в таком возрасте (а Путину идет 70-й год) не склонен к смене привычек. В первую очередь это касается привычек в невербальном поведении. Если человек привыкает держаться особняком, на стресс реагировать увеличением дистанции, то у него в зрелом возрасте и в старости это будет проявляться еще в большей мере", – поясняет Валентин Ким.

Если говорить о встречах и коммуникации с другими политиками, как правило, западными, то именно они стараются подальше держаться от российского президента, отмечает эксперт.

"Дело в том, что сам по себе Путин с каждым днем становит всё более токсичной персоной. Фото рядом с ними уже не комильфо, не тот снимок, которым можно гордиться. Скорее наоборот – тот кадр, который нужно будет оправдывать. Соответственно, многие специально и подсознательно стараются держаться от Владимира Владимировича на большей дистанции. Способствуют этому, конечно, карантинные ограничения в связи с ковидом. Но, в первую очередь, это связано с токсичностью самого образа Путина. От него лучше держаться подальше. А коммуницировать лишь тогда, когда этого избежать нельзя – переговоры, официальные встречи и так далее", – говорит Валентин Ким.

Путин в одиночестве на открытии Олимпиады в Пекине

Он подчеркивает, что такая тактика со сторон иностранных политиков касательно главы Кремля проявляется не впервые.

"Можно вспомнить, к примеру, последние месяцы правления Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании. На одном из саммитов у нее была встреча с Путиным. И ее рукопожатие стало демонстрацией презрения и дистанцирования. И руку она подала одними пальцами, и взгляд отвела в сторону, и плечо выставила так, чтобы Путин держался подальше. Поэтому демонстрация своего неуважения, стремление разорвать дистанцию в политическом общении встречается довольно часто, – уверяет эксперт. – И в первую очередь это касается таких токсичных персон как Путин".

Кто лебезит перед Путиным и почему он прячется

Впрочем, продолжает Валентин Ким, явных прихлебателей всегда хватает. Те же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко могут демонстрировать по отношению к российскому лидеру всё, что тому необходимо. Бегать на полусогнутых, приобнимать и так далее… Теперь к ним можно добавить и казахского руководителя Токаева.

Путин и Орбан "дистанционно" пьют шампанское

"Всегда хватает глав зависимых от РФ государств, готовых лебезить. Но в целом иностранные лидеры, представители демократического лагеря стараются держаться от Путина подальше", – говорит эксперт.

Но, акцентирует психолог, необходимо учитывать и реакцию самого Путина. Когда он сталкивается с тем, что попадает в такую некомфортную для себя среду, он тоже не стремится сократить дистанцию.

"В этом смысле показатель саммит "Большой двадцатки" в Австралии в ноябре 2014, после начала российской агрессии против Украины. Тогда Путин завтракал в одиночестве. К нему никто не подходил. И это понятно. Но и Путин сознательно выбрал место, где никого нет. Прекрасно понимая, как к нему относятся после ситуации с Крымом и Донбассом, – поясняет Валентин Ким. – Будучи человеком внутренне достаточно неуверенным в себе, личностью, которая привыкла работать из "тени", он не старается быть лидером коммуникации, не стремится сокращать дистанцию, не проявляет здесь инициативу. Соизволяет к себе подходить. Или прячется".

Российский монарх

Если говорить о внутрироссийской ситуации, где Путин также выглядит довольно одиноко, то тут – другие причины, считает эксперт.

"Этот человек очень ценит свою жизнь, свое здоровье. Кроме того, тут необходимо рассматривать не столько психику самого Путина, сколько специфику российской власти. А власть там во многом сакральная, ей важно подчеркивать свою исключительность, значимость. И для такой модели власти весьма характера именно такая форма преподнесения властного лица. Оно должно быть исключительно, вокруг него должно быть много места, много пространства. Подход к нему должен быть разрешен. Сокращение дистанции с таким "императором" – уже сам по себе знак признания, поощрения. Как говорят – соизволил приблизить к себе. Такое вот монаршее соизволение", – отмечает Валентин Ким.

Путин на кладбище в Петербурге

По его словам, российская власть в этом плане – власть монархическая по своей манере держаться. Для того чтобы подойти к Путину, нужно иметь соответствующие полномочия и права. Это не просто так, как на Западе, что рядом с первыми лицами могут сфотографироваться и общественные деятели, и обычные граждане.

"К Путину просто так не подойти. И с годами это становится всё более закостенелой манерой, – подчеркивает эксперт. – Если вспомнить более раннего Путина, он куда чаще фигурировал на людях, контактировал с ними. А теперь всё иначе. И это связно не только с мерами предосторожности из-за ковида, но и с тем, что Путин всё глубже погружается во властный образ. Он всё больше начинает соответствовать типичному представлению о том, как должен вести себя монарх в России. А Путин – это фактически и есть монарх. Он исключительная фигура в РФ. И, по логике Кремля, кто попало не может стоять рядом с ним по тому или иному поводу".

Как сообщал "Телеграф", на открытии Олимпиады в Пекине Путин задремал во время выхода украинской команды. Это сразу же вызвало волну шуток в сети.

Ранее во время встречи Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси участники беседовали за огромным овальным столом, на расстоянии в несколько метров друг от друга.

Не менее радикальные меры безопасности были предприняты во время пресс-конференции Путина в декабре, когда журналистов обработали частицами серебра, чтобы не допустить распространения коронавируса.