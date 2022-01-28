Укр

Путин спрятался от россиян на кладбище: в сети продолжают высмеивать фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Людей оставили за забором Новость обновлена 28 января 2022, 11:50
Людей оставили за забором

Поступок удивил и разгневал сограждан.

Годовщина снятия блокады Ленинграда в России вызвала бурные обсуждения из-за того, что во время посещения главой России Владимиром Путиным Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге туда не пускали блокадников и ветеранов. Людей оставили мерзнуть за забором, пока он возлагал цветы.

Кроме того, что по минусовой температуре и в метель заставили людей ждать, главу России охраняли снайперы. Они расположились на крыше павильона. Фото разместил публицист и политический деятель Михаил Ходорковский.

В комментариях к посту отметили, что у снайперов был шанс войти в историю и иронизировали над страхом российского президента.

Поступок Путина стал поводом для стихосложения
Поступок Путина стал поводом для стихосложения

В сети также сочли, что Путин видит врагов в своем народе.

Показательным также стало и то, что российский президент отдал дань памяти погибшим блокадникам в сопровождении большого количества военных.

Кадр из репортажа российского телеканала
Кадр из репортажа российского телеканала
Владимир Путин на кладбище. Автор: Alexander Demianchuk/TASS
Владимир Путин на кладбище. Автор: Alexander Demianchuk/TASS

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кладбище ради президента закрыли на 15 минут. Сделано это было из соображений эпидемиологической безопасности.

В сети также критиковали тех, кто не пускал людей на кладбище.

Ранее "Телеграф" писал, что российский президент пошел на беспрецедентные меры для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса — на большой пресс-конференции журналистам выдали серебряные маски, обработали серебром и прикрутили стулья для сохранения социальной дистанции.

Теги:
#Санкт-Петербург #Владимир Путин #Ленинград #Блокада #Коронавирус
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