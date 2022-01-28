Путин спрятался от россиян на кладбище: в сети продолжают высмеивать фото
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Поступок удивил и разгневал сограждан.
Годовщина снятия блокады Ленинграда в России вызвала бурные обсуждения из-за того, что во время посещения главой России Владимиром Путиным Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге туда не пускали блокадников и ветеранов. Людей оставили мерзнуть за забором, пока он возлагал цветы.
Кроме того, что по минусовой температуре и в метель заставили людей ждать, главу России охраняли снайперы. Они расположились на крыше павильона. Фото разместил публицист и политический деятель Михаил Ходорковский.
В комментариях к посту отметили, что у снайперов был шанс войти в историю и иронизировали над страхом российского президента.
В сети также сочли, что Путин видит врагов в своем народе.
Показательным также стало и то, что российский президент отдал дань памяти погибшим блокадникам в сопровождении большого количества военных.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кладбище ради президента закрыли на 15 минут. Сделано это было из соображений эпидемиологической безопасности.
В сети также критиковали тех, кто не пускал людей на кладбище.
Ранее "Телеграф" писал, что российский президент пошел на беспрецедентные меры для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса — на большой пресс-конференции журналистам выдали серебряные маски, обработали серебром и прикрутили стулья для сохранения социальной дистанции.
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