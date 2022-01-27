Вся Россия в одном фото: позорный поступок Путина наделал шуму в сети

В России ветеранов не пустили на кладбище из-за Путина.

Российский президент Владимир Путин в четверг, 27 января, посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы в честь 78-годовщины снятия блокады Ленинграда. Примечательно, что для этих целей территорию кладбища оградили от посторонних и тем самым не пустили туда 89-летнюю женщину, которая пережила блокаду.

Об этом сообщил журналист Святослав Афонькин в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что к кладбищу прибыли пожилые женщины, чтобы почтить память погибших во время блокады, но полиция их не пустила. Объяснять что-либо они тоже отказались.

Всего по данным местных СМИ у забора остались стоять около 30 ветеранов и других желающих принять участие в мероприятиях. Их пустили на территорию кладбища лишь после того, как Путин оттуда уехал. Все это время за ними следили снайпера.

Стоит напомнить, что российский лидер в последнее время проявляет особую осторожность, когда дело касается других людей. Например, на Рождество он посетил храм в Ново-Огарево в Московской области, где тоже находился в полном одиночестве.

Также в сети обратили внимание на то, что во время встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, они говорили за огромным овальным столом, на расстоянии в несколько метров друг от друга.

Не менее радикальные меры безопасности были предприняты во время пресс-конференции Путина, тогда журналистов обработали частицами серебра, чтобы не допустить распространения коронавируса.