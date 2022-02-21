"Чи хочуть росіяни війни? Вони нею живуть": як в Україні відреагували на плани Путіна визнати "ДНР"-"ЛНР"

В Україні бурхливо відреагували на заяви путінських чиновників.

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки щодо визнання "незалежності" т.зв. "ЛДНР". За виступом російських чиновників уважно стежили й в Україні.

Реакцію українських політичних та громадських діячів на найгучніші заяви наводить "Телеграф".

Так нардеп "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Україна входить в один із найскладніших тижнів у своїй історії та зазначила, що у прямому ефірі було кілька разів заявлено, що противник може піти далі.

"Україні загрожують офіційною втратою наших територій, окупованих 8 років тому. Чи хочуть росіяни війни? Вони нею живуть", — написала вона.

Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк висловив припущення, що тепер Росія має три варіанти подальших дій, серед яких введення "миротворців" і навіть початок повномасштабного вторгнення.

"Від фейку до фейку Росія робить це ще епічніше, продовжуючи вигадувати та перекручувати інформацію", — написав у своєму телеграм-каналі міністр культури Олександр Ткаченко.

Головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина також звернув увагу на те, що під час засідання було озвучено наміри визнати бойовиків у рамках адміністративних кордонів областей, що, за його словами, є головною небезпекою.

У самій Росії заяви чиновників не залишили поза увагою.

"Мурахи по шкірі від подиву, як же можна ТАК брехати та перевертати факти, жодного разу не промовившись про те, що всі ці 8 років на територіях ОРДЛО розташовувалися російські найманці та спецслужби, ними ж туди спрямовані", — написав у себе співак Олексій Лебединський.

Як повідомлялося раніше, під час виступу на Раді безпеки директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що Росії варто приєднати до себе території ОРДЛО, проте його швидко виправив Путін, заявивши, що йдеться про визнання їхньої "незалежності".

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев своєю чергою зазначив, що Москва може ще раз поговорити про ситуацію з Вашингтоном, але додав, що ця розмова, швидше за все, вже ні на що не вплине.