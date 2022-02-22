В России сделали заявление насчет своих военных баз на Донбассе

Российское МИД не отрицает такой возможности

Пока российские пропагандисты радуются появлению в ОРДЛО военной техники, в России заявили о возможности размещения военных баз на территории оккупированных регионов Украины.

Согласно заявлению замглавы МИД РФ Андрея Руденко, которого цитирует "РИА Новости", об этом хоть и не было пока разговора, но договора с так называемыми "ЛНР-ДНР" это предусматривают.

После признания "независимости" псевдогосударств российским президентом Владимиром Путиным, также была озвучена "просьба" к Федеральному собранию о ратификации договоров с главарями боевиков оккупированных районов Луганщины и Донетчины.

С ночи в Донецке фиксируют появление военной бронетехники без знаков различия. При этом на самой оккупированной территории продолжается объявленная ранее мобилизация.

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Как ранее писал "Телеграф", решение президента России о признании "независимости ЛДНР" в Украине квалифицируется как нарушение суверенитета. На фоне этих новостей иностранные дипломаты спешат покинуть территорию Украины, несмотря на то, что ранее они уже перебрались ближе к западной границе страны.