В России разразились новым угрожающим заявлением по ОРДЛО

В российском ведомстве по международным отношениям ссылаются на документы, подписанные с оккупированными регионами

Российское МИД продолжает сыпать заявлениями на тему так называемых "ЛНР" и "ДНР". После слов замминистра о размещении в ОРДЛО российских военных баз, отличился заявлениями по "безопасности" оккупированных территорий и глава ведомства Сергей Лавров.

В комментарии РосСМИ он заявил, что Россия в подписанных договорах "гарантирует обеспечивать их безопасность".

Они были подписаны 21 февраля после того как российский президент Владимир Путин решил признать "независимость" оккупированных районов на востоке Украины.

Отметим, что уже 22 февраля появились свидетельства и видеокадры того, как военная бронетехника входит в Донецк. Их публикуют как украинские и мировые СМИ, так и российские пропагандисты, например Захар Прилепин. Он заявил, что российские власти "шутят", отрицая заход техники.

Как ранее писал "Телеграф", в России и на оккупированных частях востока Украины звучат разные мнения о "границах" псевдогосударств. В ОРДЛО хотят, чтобы Украина отвела свои войска с подконтрольной территории к границам региона, в РФ мнения разделились.