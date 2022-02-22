В сети восхитились тем, как премьер Нидерландов обозвал Путина: "До них начинает доходить"

Признание "Л-ДНР" возымело свои плоды среди иностранных партнеров Украины

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте считает, что российский президент Владимир Путин является безумцем. Такая реакция европейского политика на признание Россией "независимости" оккупированной части Донбасса привлекла внимание соцсетей.

Как именно реагируют на такое заявление интернет-пользователи, расскажет "Телеграф".

"Конечно, этот человек абсолютно сумасшедший", — заявил Рютте в эфире одного из нидерландских каналов вечером 21 февраля.

Читайте также: Категория Политика Путин заявил, что не признает суверенитет Украины: подробности Россию заподозрили в возвращении территорий, которые входили в состав Империи 1913 года

Уже вскоре эту информацию растиражировали как иностранные, так и украинские медиа. В соцсетях же порадовались, что Запад наконец-то начинает "прозревать".

"Хорошо, что хотя бы сейчас это доходит до западных политиков", "Категорически согласен!", "Всего лишь 8 лет понадобилось! Гляди, лет через 20 и с МН17 закончат!" — пишут пользователи Twitter.

Стоит отметить, что в Нидерландах также пообещали отреагировать на шаг российского президента серьезными санкциями. Конкретики касаемо таких ограничений пока не было озвучено.

При этом и Евросоюз в целом, и некоторые другие государства уже объявили, какие санкционные рычаги уже задействованы в борьбе против России.

Напомним, признание "Л-ДНР" Кремлем произошло в понедельник, 21 февраля. Путин принял такое решение вскоре после обращения к нему лидеров боевиков Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

Украинские эксперты уже проанализировали действия Москвы и даже предположили, к чему могут привести последующие события на Донбассе.