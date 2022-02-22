В силах ООС уточнили втрати ЗСУ на Донбасі: стали відомі імена загиблих воїнів

Обстріли на Донбасі продовжують посилюватись, але українські воїни залишаються на позиціях

Проросійські бойовики 84 рази за минулу добу порушували домовленості про припинення вогню, загинули двоє військовослужбовців України, дванадцять — поранені та перебувають у шпиталях, ще шестеро травмовано. Також є жертви серед цивільного населення. Із понад 80 обстрілів — 64 відбулися із забороненого "Мінським" озброєння. Деякі населені пункти обстрілювали кілька разів.

Як повідомляє штаб ООС — Станицю Луганську, де окупанти незадовго до цього влучили до дитячого садка, поливали вогнем тричі, Піски, Новогнатівку та Кам’янку обстрілювали чотири рази, Водяне — п’ять разів, а Щастя — вісім.

Також стали відомі імена загиблих у понеділок на Донеччині українських захисників. Це воїни із 95 десантно-штурмової бригади ЗСУ. Старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах віддали своє життя, захищаючи країну від окупантів. Їхнє життя уніс артобстріл.

За першу сім годин доби, з боку бойовиків відбулися три обстріли. Два з них було направлено на Маріуполь. Велике місто на сході України обстрілювали зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Третя стрілянина була спрямована на Щастя. Через обстріл бойовиків у цьому місті зупинено ТЕС і немає газу. За ранок 22 лютого втрат серед українських військових немає.

Як раніше писав "Телеграф", на Донеччині відзначили прибуття озброєння та бронетехніки без розпізнавальних знаків – в окупованому Донецьку вона пройшла вулицями міста. Місцевим жителям на території ОРДЛО, нібито сказали сидіти вдома не менш як дві доби.

Зазначимо, що Росія вже готова ввести свої війська на окуповану територію України офіційно — нібито для підтримки "миру" у визнаних нею квазіутвореннях на Донбасі.