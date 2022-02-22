В силах ООС уточнили потери ВСУ на Донбассе: стали известны имена погибших воинов

Обстрелы на Донбассе продолжают усиливаться, но украинские воины остаются на позициях

Пророссийские боевики 84 раза за минувшие сутки нарушали договоренности о прекращении огня, погибли двоє военнослужащих Украины, двенадцать — ранены и находятся в госпиталях, еще шестеро травмированы. Также есть жертвы среди гражданского населения. Из свыше 80 обстрелов — 64 произошли из запрещенного "Минском" вооружения. Некоторые населенные пункты обстреливали по несколько раз.

Как сообщает штаб ООС — Станицу Луганскую, где оккупанты незадолго до этого попали в детский сад, поливали огнем трижды, Пески, Новогнатовку и Каменку обстреливали четыре раза, Водяное — пять раз, а Счастье — восемь.

Также стали известны имена погибших в понедельник на Донбассе украинских защитников. Это воины из 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах отдали свою жизнь защищая страну от оккупантов. Их жизни унес артобстрел.

За первый семь часов суток, со стороны боевиков прошли три обстрела. Два из них были направлены на Мариуполь. Крупный город на востоке Украины обстреливали из 122-мм артилерии и 120-мм минометов. Третья пальба была направлена на Счастье. Из-за обстрелов боевиков в этом городе остановлена ТЭС и нет газа. За раннее утро 22 февраля потерь среди украинских военных нет.

Как ранее писал "Телеграф", на Донетчине отметили прибытие вооружения и бронетехники без опознавательных знаков — в оккупированном Донецке она прошла по улицам города. Местным жителям на территории ОРДЛО, якобы сказали сидеть дома не менее чем двое суток.

Отметим, что Россия уже готова ввести свои войска на оккупированную территорию Украины официально — якобы для поддержания "мира" в признанных ею квазиобразованиях на Донбассе.