Попереду важкі випробування. Будуть втрати: Резніков потужно звернувся до українських військових

Міністр зазначив, що Україна продовжує працювати над зміцненням оборони.

Після визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР" "незалежними республіками" глава українського міністерства оборони Олексій Резніков звернувся до військовослужбовців ЗСУ. Міністр попередив солдат про втрати, але заспокоїв тим, що нашу країну неодмінно чекає перемога.

Заяву очільника Міністерства оборони опублікували на сторінці відомства у Facebook.

Резніков у зверненні зазначив, що увесь світ тепер побачив те, що українські військовослужбовці знали протягом 8 останніх років. І додав, що ворог, який роками грабував і нищив Україну, зламався завдяки мужності й професіоналізму представників ЗСУ.

За словами міністра оборони, тепер вся Європа усвідомила наміри Росії, яка зробила крок до відродження Радянського Союзу. Але справжньою перешкодою для неї є Україна та українська армія.

Резніков додав, що єдиний шлях українських військових зараз — боронити свою країну. І хоч попереду будуть важкі випробування і втрати, але Україну точно чекає перемога.

"Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося. Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати", — зазначив міністр.

На завершення Резніков додав, що Україна продовжує працювати над зміцненням оборони й залучати допомогу іноземних партнерів.

Нагадаємо, що визнання російським президентом Володимиром Путіним квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР" "незалежними республіками" викликало вкрай негативну реакцію з боку президента України Володимира Зеленського, лідерів європейських держав, та представників суспільства. Зокрема, українська поетеса Ліна Костенко назвала Путіна "сірим чоловічком".

Також "Телеграф" повідомляв, що для України означає визнання "ЛДНР" і чого очікувати далі. У темі допомогли розібратися політичні та військові експерти.