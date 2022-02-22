Впереди тяжелые испытания. Будут потери: Резников мощно обратился к украинским военным

Министр отметил, что Украина продолжает работать над укреплением обороны.

После признания Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" "независимыми республиками" глава украинского министерства обороны Алексей Резников обратился к военнослужащим ВСУ. Министр предупредил солдат о потерях, но успокоил тем, что нашу страну непременно ждет победа.

Заявление главы Министерства обороны опубликовали на странице ведомства в Facebook.

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Резников в обращении отметил, что весь мир теперь увидел то, что украинские военнослужащие знали в течение 8 последних лет. И добавил, что враг, который годами грабил и уничтожал Украину, сломался благодаря мужеству и профессионализму представителей ВСУ.

По словам министра обороны, теперь вся Европа осознала намерения России, которая сделала шаг к возрождению Советского Союза. Но настоящим препятствием для нее стала Украина и украинская армия.

Резников добавил, что единственный путь украинских военных сейчас – защищать свою страну. И хоть впереди будут тяжелые испытания и потери, но Украину точно предстоит победа.

"Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать", – отметил министр.

В завершение Резников добавил, что Украина продолжает работать над укреплением обороны и привлекать помощь иностранных партнеров.

Напомним, что признание российским президентом Владимиром Путиным квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками" вызвало крайне негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, лидеров европейских государств и представителей общества. В частности, украинская поэтесса Лина Костенко назвала Путина "серым человечком".

Также "Телеграф" сообщал, что для Украины означает признание "ЛДНР" и чего ждать дальше. В этой теме помогли разобраться политические и военные эксперты.