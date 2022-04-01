Так виглядає щастя: фото зі звільненого Іванкова облетіло соцмережі

Близько місяця жителі села виживали під тиском орків, не маючи мобільного зв'язку та інтернету

У п'ятницю, 1 квітня, бійці Збройних сил України взяли під контроль село Іванків Київської області, яке з перших днів війни росії з Україною перебувало в окупації.

Карта із позначкою села, звільненого від окупантів

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Хорошою новиною поділився український журналіст Богдан Амінов. Окрім цього, він додав, що вже найближчим часом у селищі планують повністю відновити мобільний зв'язок та інтернет, без яких тутешні жителі жили з 4 березня.

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі підтвердив і депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий, додавши у допис фотографію щасливих жителів звільненого селища, які під дощем і з прапорами зустрічають українських захисників.

Селяни зустрічають бійців ЗСУ

Варто додати, що перед відходом з населеного пункту, окупанти встигли підірвати міст до Іванкова.

Підірваний міст до с. Іванкове

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, завдяки грамотним контратакам, українським захисникам вдалося вибити російські війська з близько 30 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Переважна більшість вояк зс росії повтікали до білоруських кордонів.