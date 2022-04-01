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Так виглядає щастя: фото зі звільненого Іванкова облетіло соцмережі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Бійці ЗСУ продовжують вибивати окупантів з українських земель Новина оновлена 01 квітня 2022, 14:48
Бійці ЗСУ продовжують вибивати окупантів з українських земель

Близько місяця жителі села виживали під тиском орків, не маючи мобільного зв'язку та інтернету

У п'ятницю, 1 квітня, бійці Збройних сил України взяли під контроль село Іванків Київської області, яке з перших днів війни росії з Україною перебувало в окупації.

Карта із позначкою села, звільненого від окупантів
Карта із позначкою села, звільненого від окупантів

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Хорошою новиною поділився український журналіст Богдан Амінов. Окрім цього, він додав, що вже найближчим часом у селищі планують повністю відновити мобільний зв'язок та інтернет, без яких тутешні жителі жили з 4 березня.

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі підтвердив і депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий, додавши у допис фотографію щасливих жителів звільненого селища, які під дощем і з прапорами зустрічають українських захисників.

Селяни зустрічають бійців ЗСУ
Селяни зустрічають бійців ЗСУ

Варто додати, що перед відходом з населеного пункту, окупанти встигли підірвати міст до Іванкова.

Підірваний міст до с. Іванкове
Підірваний міст до с. Іванкове

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, завдяки грамотним контратакам, українським захисникам вдалося вибити російські війська з близько 30 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Переважна більшість вояк зс росії повтікали до білоруських кордонів.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна #ЗСУ
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