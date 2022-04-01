Рада заборонила символіку окупантів та деякі партії

Парламент вп’яте з початку війни зібрався на пленарне засідання

У п’ятницю, 1 квітня, Верховна Рада провела пленарне засідання, на якому заборонила символіку, яка використовується рф в сьогоднішній війні, підвищила податки для компаній, які відмовилися залишати російський ринок, а також схвалила закон про націоналізацію майна, що належить громадянам росії та українцям, які публічно заперечують російсько-українську війну.

Загалом цього дня було проголосовано за 21 законопроєкт, повідомляє нардеп та перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Ключові законопроєкти, ухвалені ВР 1 квітня:

Встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора: літак та корабель – 1 млн доларів, танк – 100 тисяч доларів, бронетранспортер – 50 тисяч доларів та інші позиції.

Стовідсоткове гарантування вкладів у всіх банках під час війни.

Підвищення податків на 50% для компаній, які не захотіли йти з росії.

Створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Націоналізація майна громадян та юридичних осіб рф, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

Звільнення членів наглядової ради за неприбуття місце роботи протягом 48 годин за умов війни.

Удосконалення закону про ТікТокерів, які поширюють інформацію про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Заборона політичних партій, які виправдовують або заперечують озброєну агресію росії проти України.

Заборона символіки, яку використовують збройні сили окупанта у війні проти України.

Крім того, ВР визнала росію державою-терористом, яка здійснює:

геноцид українського народу,

фізичне знищення,

масові вбивства громадян України,

вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення,

використання заборонених методів війни,

руйнування цивільних об’єктів та об'єктів критичної інфраструктури,

створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

Нагадаємо, що з 1 квітня запроваджуються нові податкові пільги для ФОП та підприємств — для ФОП І та ІІ групи виплати єдиного податку будуть добровільними. А великий бізнес перейде на спрощену систему оподаткування. ФОП ІІІ групи зможуть виплачувати єдиний податок з обороту у розмірі 2%.

Також із цього дня українцям перерахують пенсії, спростять податки, а заклади культури відновлять роботу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як з 1 квітня працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта".