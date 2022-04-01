Рада заборонила символіку окупантів та деякі партії
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Парламент вп’яте з початку війни зібрався на пленарне засідання
У п’ятницю, 1 квітня, Верховна Рада провела пленарне засідання, на якому заборонила символіку, яка використовується рф в сьогоднішній війні, підвищила податки для компаній, які відмовилися залишати російський ринок, а також схвалила закон про націоналізацію майна, що належить громадянам росії та українцям, які публічно заперечують російсько-українську війну.
Загалом цього дня було проголосовано за 21 законопроєкт, повідомляє нардеп та перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.
Ключові законопроєкти, ухвалені ВР 1 квітня:
- Встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора: літак та корабель – 1 млн доларів, танк – 100 тисяч доларів, бронетранспортер – 50 тисяч доларів та інші позиції.
- Стовідсоткове гарантування вкладів у всіх банках під час війни.
- Підвищення податків на 50% для компаній, які не захотіли йти з росії.
- Створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.
- Націоналізація майна громадян та юридичних осіб рф, а також громадян України, які публічно заперечують війну.
- Звільнення членів наглядової ради за неприбуття місце роботи протягом 48 годин за умов війни.
- Удосконалення закону про ТікТокерів, які поширюють інформацію про переміщення, рух або розташування ЗСУ.
- Заборона політичних партій, які виправдовують або заперечують озброєну агресію росії проти України.
- Заборона символіки, яку використовують збройні сили окупанта у війні проти України.
Крім того, ВР визнала росію державою-терористом, яка здійснює:
- геноцид українського народу,
- фізичне знищення,
- масові вбивства громадян України,
- вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення,
- використання заборонених методів війни,
- руйнування цивільних об’єктів та об'єктів критичної інфраструктури,
- створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.
Нагадаємо, що з 1 квітня запроваджуються нові податкові пільги для ФОП та підприємств — для ФОП І та ІІ групи виплати єдиного податку будуть добровільними. А великий бізнес перейде на спрощену систему оподаткування. ФОП ІІІ групи зможуть виплачувати єдиний податок з обороту у розмірі 2%.
Також із цього дня українцям перерахують пенсії, спростять податки, а заклади культури відновлять роботу.
Раніше "Телеграф" розповідав, як з 1 квітня працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта".
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