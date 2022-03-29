В Україні закликають світ запровадити кримінальну відповідальність за символ "Z": подробиці

Літера "Z" стала універсальним символом підтримки російської влади та бойових дій з боку рф

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із закликом до усіх держав щодо запровадження кримінальної відповідальності за використання символу "Z" як способу публічної підтримки військової агресії росії проти України.

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Відповідну інформацію очільник відомства оприлюднив на своїй офіційній сторінці у "Твіттері".

"Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як спосіб публічної підтримки загарбницької війни Росії проти України. "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічну підтримку цього варварства має бути заборонено.", — йдеться в тексті публікації.

Публікація очільника МЗС України в соцмережі

Варто відзначити, що війська нацистів з російської федерації переважну більшість своєї техніки, яка вторгається на українські території, позначають літерою "Z". Прихильники війни в Україні, яку росія називає "спецоперацією", вважають його символом підтримки армії, яка нібито бореться з "неонацистами".

Наразі достеменно невідомо, що саме означає ця літера на військовій техніці росії, проте у Міністерстві оборони рф сверджують, що "Z" означає "Za Перемогу".

Що стосується інших експертних думок, то є й такі, хто припускає, що цей символ є позначенням певних тактичних груп, які належать до російської армії, а критики називають його новою свастикою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рашистський символ "Z" вже офіційно заборонили у Чехії, Литві, Німеччинні та ще у декількох країнах Європи. Тепер демонстрація цієї букви вважається протизаконною і за її використання будуть штрафувати.