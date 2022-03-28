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Рашистський символ Z забороняють ще в одній країні Європи

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Символ Z свідчить про підтримку агресивної війни росії Новина оновлена 28 березня 2022, 17:29
Символ Z свідчить про підтримку агресивної війни росії

Демонстрація Z як символу російської агресії буде протизаконною

Слідом за Литвою, де за використання рашистського символу Z хочуть штрафувати, демонстрація літери Z як символу підтримки російських військових в Україні вважатиметься протизаконною і в Німеччині.

Про це пише Reuters із посиланням на представника МВС Німеччини.

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"Той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до відповідальності", — заявив він. Зазначається, що символ підпадатиме під заборону лише у випадках, коли його використання пов’язане з підтримкою дій росії в Україні.

Нагадаємо, рашистський символ "Z" у Чехії хочуть прирівняти до свастики та заборонити. За його використання мають намір притягати до кримінальної відповідальності.

Також противники війни в Росії та Білорусі самостійно почали знищувати Z-символ на транспортних засобах своїх земляків.

Раніше в українському Міноборони пояснили, що означає символ росіян Z і до чого тут нацисти з їхньою свастикою.

Теги:
#Німеччина #Росія #Символи #Окупанти
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