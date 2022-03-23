Ще одна країна хоче заборонити рашистський символ Z і штрафувати за його використання

Ворожий символ росіян хочуть прирівняти до свастики.

У Литві хочуть ввести покарання за використання символу Z, який російські окупанти використовують у війні проти України. Депутати пропонують ввести штрафи розміром від 300 до 500 євро.

Про це повідомляє литовське видання ELTA.

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Зазначається, що депутати Сейма Литви Моніка Ошмянскене та Лінас Йонас запропонували прирівняти георгіївську стрічку та букву Z до нацистських та комуністичних символів. Відповідний документ вони вже внесли на розгляд парламенту.

За демонстрацію такої символіки, її поширення та використання на масових заходах пропонується запровадити штраф від 300 до 500 євро.

Варто зазначити, що досі достеменно невідомо хто вигадав знак Z російським окупантам і що він насправді означає. Свою гіпотезу щодо символу росіян висловили в українському Міноборони, розповівши що означає Z та при чому тут нацисти з їх свастикою. Не пройшов повз цієї теми й народний артист України Андрій Данилко, зробивши пікантне припущення щодо символу Z.

Також ми писали, що у Чехії заборонили використовувати символ рашистів Z і прирівняли його до свастики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії та Білорусі противники війни вже почали карати земляків за символ Z.