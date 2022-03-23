Рус

Ще одна країна хоче заборонити рашистський символ Z і штрафувати за його використання

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
608
Символом Z російські окупанти маркують свою техніку Новина оновлена 23 березня 2022, 19:00
Символом Z російські окупанти маркують свою техніку

Ворожий символ росіян хочуть прирівняти до свастики.

У Литві хочуть ввести покарання за використання символу Z, який російські окупанти використовують у війні проти України. Депутати пропонують ввести штрафи розміром від 300 до 500 євро.

Про це повідомляє литовське видання ELTA.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Зазначається, що депутати Сейма Литви Моніка Ошмянскене та Лінас Йонас запропонували прирівняти георгіївську стрічку та букву Z до нацистських та комуністичних символів. Відповідний документ вони вже внесли на розгляд парламенту.

За демонстрацію такої символіки, її поширення та використання на масових заходах пропонується запровадити штраф від 300 до 500 євро.

Варто зазначити, що досі достеменно невідомо хто вигадав знак Z російським окупантам і що він насправді означає. Свою гіпотезу щодо символу росіян висловили в українському Міноборони, розповівши що означає Z та при чому тут нацисти з їх свастикою. Не пройшов повз цієї теми й народний артист України Андрій Данилко, зробивши пікантне припущення щодо символу Z.

Також ми писали, що у Чехії заборонили використовувати символ рашистів Z і прирівняли його до свастики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії та Білорусі противники війни вже почали карати земляків за символ Z.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Символ #Z
кривавий диктатор путін
Новини Росії
Навіть не шантаж: чому газові ігри путіна вдарять по самій росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
кривавий диктатор путін
Навіть не шантаж: чому газові ігри путіна вдарять по самій росії
Дата публікації
Категорія
Телеведучий вважає, що війна поставила росію на межу виживання
Біоматеріалу у путіна вистачає, - відомий журналіст про закінчення війни з росією та історичний шанс для України
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відреагували на "газовий удар" путіна по Європі: Це новий фронт
Дата публікації
Категорія
Хороший окупант – мертвий окупант
В Україні з’явилася "нова Чорнобаївка": у росіян серйозні втрати
Дата публікації
Категорія
Україна 28-й день відбиває російський напад
Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію