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МЗС України відповіло на нову брехню росіян

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Полонені росіяни Новина оновлена 01 квітня 2022, 19:03
Полонені росіяни

В Україні до військовополонених ставлять нормально.

В Міністерстві закордонних справ України спростували черговий російський фейк про нібито відмову від виконання Женевської конвенції про поводження з полоненими.

З відповідною заявою виступив речник відомства Олег Ніколенко у Facebook.

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"Твердження СЗР РФ про Женевську конвенцію – черговий такий фейк. Він має на меті дискредитувати відносини України та міжнародних гуманітарних структур, які рятують жертв російської агресії і намагаються повернути депортованих та полонених додому. Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих", — заявив речник МЗС України.

Варто зазначити, що російські розвідники раніше заявили, нібито Україна повідомила Великій Британії, що не буде дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Хоча це зовсім не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що в Україні для роботи з військовополоненими створили окремий орган, адже наявні структури не справлялися з їх кількістю.

Також "Телеграф" повідомляв, що росіяни, які потрапили в полон, переходять воювати за Україну. Спершу вони хочуть битися з Рамзаном Кадировим.

Теги:
#Україна #Росія #МЗС #Війна #Пропаганда #Фейки
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