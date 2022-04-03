Німеччина передумала давати Україні БМП? Що повідомляють ЗМІ

Це пояснили зобов'язаннями НАТО.

Німеччина не готова надати Україні 100 одиниць БМП Marder, які наша країна запросила минулого тижня для боротьби з російськими окупантами.

Про це у неділю, 3 квітня, передає німецьке видання Welt.

Зазначається, що федеральний уряд Німеччини відхилив прохання українського Міністерства оборони.

Видання пише, що міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт під час візиту у Вашингтон зателефонувала главі українського Міноборони Олексію Резнікову і відхилила його запит.

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"Є запит по БМП MARDER. Всі наші бойові машини піхоти MARDER пов'язані з зобов'язаннями НАТО, тому рішення також має бути прийняте в рамках НАТО", — пояснила свою позицію голова Міноборони Німеччини.

Німецька БМП Marder

Довідка: Бойова машина піхоти Marder (у перекладі "куниця") — була створена у Німеччині ще 1969 року. У 1975 році складання цих машин припинилося. Ця БМП має високу швидкість руху по пересіченій місцевості. Однак зараз на зміну приходить модель Puma.

Поки позиція Німеччини щодо постачання зброї для України незрозуміла, США не вагаючись заявили про передачу українським військовим танків радянського виробництва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський дорікнув німецькому канцлеру Олафу Шольцу за відсутність допомоги від Німеччини в необхідних обсягах і зазначив, що інші країни за океаном "опинилися до українців ближче". Крім того, недавно своєю заявою не бити "простих росіян" канцлер Олаф Шольц потрапив під критику українців.