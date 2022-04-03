"Слава Україні" та "Хай живе Грузія": військові у Гостомелі святково спалили російський прапор (відео)

Від російського триколору лишились тільки клапті.

Грузинські військові майже від початку війни в Україні стали пліч-о-пліч з українською армією у боротьбі проти російських окупантів. Після того, як ворогів вдалося витіснити з Київської області, у місті Гостомель грузини розірвали на шматки та спалили прапор країни-агресора.

Відповідним відео у неділю, 3 квітня, поділилися Сухопутні війська України.

На кадрах, грузини разом з українцями рвуть на клапті російський прапор, який зняли у Гостомелі, та щиро цьому радіють. Після цього військовослужбовці облили ганчір'я з трьох кольорів рідиною та підпалили під вигуки: "Гори!", "Слава Україні — Героям Слава", "Сакартвелос Гамарджос" (Хай живе Грузія!).

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Грузини після звільнення Гостомеля спалили російський триколор

Нагадаємо, що 1 квітня українські захисники повідомили, що Гостомель (Київська область) був повністю звільнений від російських окупаційних військ.

Після себе росіяни залишили розруху — місцевість виглядає так, ніби її створили спеціально для якоїсь постапокаліптичної комп'ютерної гри. Подекуди знаходяться уламки авіаційної техніки або не до кінця розтрощені літаки. Будівлі на території Гостомелю також понівечені — за можливості споруди обстрілювалися окупантами.