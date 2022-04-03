Рус

"Слава Україні" та "Хай живе Грузія": військові у Гостомелі святково спалили російський прапор (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
352
Спалення російського прапора після звільнення Гостомеля Новина оновлена 03 квітня 2022, 16:45
Спалення російського прапора після звільнення Гостомеля

Від російського триколору лишились тільки клапті.

Грузинські військові майже від початку війни в Україні стали пліч-о-пліч з українською армією у боротьбі проти російських окупантів. Після того, як ворогів вдалося витіснити з Київської області, у місті Гостомель грузини розірвали на шматки та спалили прапор країни-агресора.

Відповідним відео у неділю, 3 квітня, поділилися Сухопутні війська України.

На кадрах, грузини разом з українцями рвуть на клапті російський прапор, який зняли у Гостомелі, та щиро цьому радіють. Після цього військовослужбовці облили ганчір'я з трьох кольорів рідиною та підпалили під вигуки: "Гори!", "Слава Україні — Героям Слава", "Сакартвелос Гамарджос" (Хай живе Грузія!).

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Грузини після звільнення Гостомеля спалили російський триколор

Нагадаємо, що 1 квітня українські захисники повідомили, що Гостомель (Київська область) був повністю звільнений від російських окупаційних військ.

Після себе росіяни залишили розруху — місцевість виглядає так, ніби її створили спеціально для якоїсь постапокаліптичної комп'ютерної гри. Подекуди знаходяться уламки авіаційної техніки або не до кінця розтрощені літаки. Будівлі на території Гостомелю також понівечені — за можливості споруди обстрілювалися окупантами.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Відео #Гостомель #Грузини
"Різанина в Бучі" або "Бучанська різанина"
Світ
Вимога Кулеби, заяви Німеччини, Великої Британії та ЄС: як світ реагує на жах у Бучі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Різанина в Бучі" або "Бучанська різанина"
Вимога Кулеби, заяви Німеччини, Великої Британії та ЄС: як світ реагує на жах у Бучі
Дата публікації
Категорія
Російські війська
У Міноборони назвали найближчу ціль росіян на Донбасі
Дата публікації
Категорія
"Угольок" легко може задати окупантам справжнього жару
Українська снайперка про окупантів: "Фашисти і ті не були такими підлими"
Дата публікації
Категорія
Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти
Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 3 квітня
Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів