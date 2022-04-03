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Зеленський матерям солдатів росії: "Погляньте, яких виродків ви виростили"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 03 квітня 2022, 18:10
Президент України Володимир Зеленський

Російських окупантів, які вбивали мирних жителів в Україні, глава держави назвав не інакше, як вбивцями та катами.

Глава Української держави Володимир Зеленський опублікував кадри з вулиць міста Бучі Київської області, де російські окупанти чинили справжній геноцид людей. Президент України звернувся до матерів солдат РФ і закликав їх поглянути, яких виродків вони виростили.

Відповідне звернення з'явилося на Facebook-сторінці Зеленського.

"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла.

Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Бучі на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги. Ці кадри дійшли й до росіян.

Після цього російська пропаганда намагалася видати кадри з Бучі за фейки, розганяли нові пропагандистські заяви щодо загиблих мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст під Києвом. "Рупори" путіна намагалися нав’язати населенню думку про те, що всі ці трупи — убиті ЗСУ цивільні, які порушили комендантську годину у столиці.

Тим часом в Україні заявили що вже незабаром про жахіття, яке творили російські окупанти, дізнається весь світ, а також судді Міжнародного Суду в Гаазі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Фото #Буча
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