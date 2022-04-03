Під Ізюмом ЗСУ збили ще один літак росіян: відео

Бойовий екіпаж просто зараз розшукують наші захисники

У неділю, 3 квітня, українські військовослужбовці змогли збити ще один бойовий літак російської армії, який намагався дістатися напівзруйнованого Ізюму. "Пташку" упокоїли в одному із сіл поруч із містом.

Відеозаписом, отриманим від бійців ЗСУ, поділився радник голови МВС України Антон Геращенко на своєму YouTube-каналі.

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Чиновник уточнив, що атака була зроблена за допомогою системи протиповітряної оборони, якої, згідно зі звітами рашистського Міноборони, Україна вже просто не має, адже "вона знищена в ході "спецоперації".

Проте українські військові чудово справляються з ПВО і бадьоро знищують ворожу техніку. На жаль, збитий літак приземлився на один із будинків посеред села, після чого спалахнула пожежа.

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Інформації про постраждалих немає, вочевидь, обійшлося без жертв серед цивільних. Утім, зуміли "втекти" і члени екіпажу ліквідованого авіасудна — зараз їх із величезним завзяттям розшукують в окрузі українські захисники.

Зазначимо, що бійці ВСУ настільки "набили руку" на відсічі окупантам, що вже навіть примудряються використовувати зброю, що не підходить для ліквідації повітряних цілей, саме в цьому напрямку. Так, напередодні військовослужбовці показали, як збили одразу два вертольоти Мі-8 за допомогою протитанкового ракетного комплексу.

Також ми писали, що ворожі війська чомусь продовжують сповзати до Чорнобаївки під Херсоном, де їх стабільно "накривають" українські бійці. Останнє досягнення – повністю знищений батальйон російських військових.