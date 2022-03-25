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Розбомблений Ізюм та російські війська довкола показали на фото із супутника

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На фото чітко видно сліди від бомб, а також зруйновані будівлі Новина оновлена 25 березня 2022, 09:12
На фото чітко видно сліди від бомб, а також зруйновані будівлі

Інфраструктура міста значно пошкоджена через постійні обстріли

Зруйнована школа, вирва посеред футбольного поля та частково пошкоджена лікарня — з такими наслідками "руского міра", який прийшов в Україну з війною, доводиться тимчасово миритися мешканцям Ізюму Харківської області.

Наслідки постійних артобстрілів та бомбардувань з повітря показали американські фахівці Maxar Technologies, які зняли місто з повітря у четвер, 24 березня, пише CNN.

Повідомляється, що кратер від боєприпасу, який потрапив на футбольне поле, сягає діаметром до 12 метрів. При цьому школа, що стадіон знаходяться в центрі Ізюму. Це означає, що всі бомби, скинуті на місто, не були призначені для військових об’єктів, а точно випускалися з метою знищити більше цивільних.

Також фахівці зазначають, що на окремих знімках можна розглянути руїни місцевої школи та частково зруйновану будівлю лікарні.

За п’ять кілометрів на північний захід від Ізюма супутник помітив колону самохідних артустановок російської армії, що наближалася до Ізюма. У місті щодня тривають запеклі бої, українські захисники щосили намагаються дати відсіч російським нацистам.

Зазначимо, що складнощів додають кілька понтонних мостів, які окупантам вдалося звести через Сіверський Донець. Таким чином, поки що північна частина міста перебуває під контролем ворожої армії, південну — захищають українці. Проте місто постійно намагаються взяти в кільце, щоб остаточно зламати опір.

При цьому місцева влада заявляє — ЗСУ продовжує давати відсіч і робити все можливе, щоб противник був розбитий. Будь-які заяви про "перемоги" під Ізюмом, за словами голови Харківської ОВ Олега Синегубова, є фейковими.

До того ж тиждень тому нашим захисникам вдалося розбити велику колону російської техніки, змусивши уцілілих нацистів терміново тікати.

Теги:
#Україна #Супутник #Росія #Харківська область #Війна #Ізюм #Руйнування
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