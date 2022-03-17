У окупантів великі втрати на Харківщині: ЗСУ розбили колону під Ізюмом

Українські захисники наносять російським нацистам значні удари

В Ізюмі Харківської області кілька діб підряд не вщухають активні бойові дії. Втім, росіяни отримують достатньо сильний опір, а ЗСУ методично знищують їхню військову техніку.

Знімки з місця розбиття чергової колони окупантів з'явилися у мережі завдяки начальнику управління молоді, спорту та іміджевих проєктів міськради Ізюма Максиму Стрельнику.

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За його словами, російська армія змогла перейти річку поблизу Барвінківської траси.

Утім, подальша доля нападників була незавидною. Українські захисники "накрили" колону поблизу Ізюмського рибгоспу — кілька точних ударів із повітря, і від величезного скупчення машин не лишилося майже нічого.

Із пекла, яке влаштували загарбникам ЗСУ, вдалося вибратися лише кільком броньовикам — вони одразу втекли у напрямку населеного пункта Суха Кам'янка.

Можна не сумніватися, що українські військові відслідковують усе пересування росіян, та за найближчої змоги дадуть їм не менш ефектний бій.

Нагадаємо, що відсіч окупаційна армія отримує в усіх регіонах України. Лише в ніч на 17 березня два бойові літаки армії рф були збиті в небі над Дніпропетровською областю. Більше ці авіаційні судна не потривожать спокій українських громадян.