Макрон зробив жорстку заяву на адресу Кремля

росія має відповісти за свої злочини в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російській владі доведеться відповісти за злочини в Київській області, де в багатьох населених пунктах, зокрема в Бучі, після звільнення знаходять сотні трупів мирних громадян.

Відповідний пост президент Франції опублікував на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Макрон був уражений кадрами з Бучі, яка стала одним із символів російського терору в Україні. Президент також додав, що російська влада має відповісти за те, що сталося.

"Кадри, що надходять з Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях були боягузливо вбиті сотні мирних жителів. Мої співчуття жертвам, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі", — заявив Макрон.

Нагадаємо, міноборони рф 3 квітня цинічно заявило, що всі фото та відео з убитими цивільними особами є постановочними. У росії створюються фейки про жертв терору, проте журналісти оперативно спростовують їх.

У неділю президент України Володимир Зеленський не підбирав слова через звірства росіян у Київській області. Через трагедію в Бучі виступив із заявою Генсек НАТО Єнс Столтенберг, з’явилася реакція Британії, а також заява представника Ізраїлю.