На звірства росіян в Україні відреагував Ізраїль

Ізраїль назвав звірства росіян воєнними злочинами.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни вчиняли військові злочини у містах Київської області. Він шокований і вважає, що розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправданим", — повідомив він.

Надійне джерело новин про війну

Нагадаємо, цього тижня Збройні сили України повернули контроль над Київською областю. У мережі з’явилися численні фотодокази розправи окупантів над мирними жителями у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших селах Київської області.

У Бучі на деяких вулицях міста було виявлено вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки і ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Крім того, згідно з заявами мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 людей.

У Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності.

Українці ж хочуть, щоб у країні було створено вітчизняну подобу ізраїльського "Моссаду", яка відповідатиме за відплату всім російським військовим злочинцям, які були в Україні.