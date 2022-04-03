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На звірства росіян в Україні відреагував Ізраїль

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Окупанти вбили сотні українців Новина оновлена 03 квітня 2022, 13:44
Окупанти вбили сотні українців

Ізраїль назвав звірства росіян воєнними злочинами.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни вчиняли військові злочини у містах Київської області. Він шокований і вважає, що розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправданим", — повідомив він.

Надійне джерело новин про війну

Нагадаємо, цього тижня Збройні сили України повернули контроль над Київською областю. У мережі з’явилися численні фотодокази розправи окупантів над мирними жителями у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших селах Київської області.

У Бучі на деяких вулицях міста було виявлено вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки і ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Крім того, згідно з заявами мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 людей.

У Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності.

Українці ж хочуть, щоб у країні було створено вітчизняну подобу ізраїльського "Моссаду", яка відповідатиме за відплату всім російським військовим злочинцям, які були в Україні.

Теги:
#Київська область #Росія #Буча
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