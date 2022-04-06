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"Послані за напрямом "на**й": відомий поет з росії їдко висміяв "велику російську культуру"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Орлов Новина оновлена 06 квітня 2022, 19:25
Андрій Орлов

У вірші дісталося і головному "Бєсогону" рф Микиті Міхалкову.

У середу, 6 квітня, на 42-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну відомий російський поет Андрій Орлов (Орлуша) опублікував вірш, у якому висміяв велику російську культуру.

Відповідний пост 64-річний Орлов опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Вірш написаний на російській мові.

Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЕЛ ДО СЕРЕДИНЫ

Утро было пасмурным и хмурым

В даль, в туман, подальше от земли

От причала мировой культуры

Уходили в море корабли.

Первым, ощетинив грозно пушки,

Ржавой чешуёй как жар горя,

Гордо шёл авианосец "Пушкин",

В трюмах – тридцать три богатыря.

Следом, на войну и мир готовый,

С сизой дыма бородой густой

Крейсер плыл огромный, но не новый –

"Граф Лев Николаевич Толстой",

А за ним кильватерной полоской –

Три эсминца, всем внушая страх –

"Бродский", "Маяковский" и "Чайковский"

Медленно плелись на всех парах.

Чайки на лету лишались чувства,

Мухи отделялись от котлет,

Видя баржи "Русское Искусство"

"Достоевский" "Горький" и "Балет".

В родину и скрепы крепко веря,

Оркестровый загрузив десант,

Шёл за ними "Гергиев Валерий",

На носу неся гвардейский бант.

В каждый порт входившие без страха,

Ласканные славой и рублём

Посланы по направленью "нах*й"

За военным русским кораблём.

- Как же мы без вас?!! – им вслед рыдали.

- Родненькие, вас-то, вас за что?

- Вас же всей планетой почитали!

С кораблей не отвечал никто…

Словно бог войны великолепен,

В триколор раскрасивши трубу,

Нах*й уплывал "Zахар Прилепин"

Со сквозной пробоиной во лбу.

Альбатрос над серым морем носится,

Глядя, как идёт красив, толков

Бесогон, герой, оскароносец

С именем "Никита Михалков".

Строй неровный, но довольно длинный,

Золочёный словно образа,

Проходя вдоль острова Змеиный,

Вдаль отвёл стыдливые глаза.

Без оркестров, тихо и понуро,

Чуя, что давно пробито дно,

Уплывали "Русская культура",

"Русский цирк" и "Русское кино".

Гордость, славу, символы державы,

Испытавшей вдруг крутой облом,

Провожал в поход орёл двуглавый

Сломанным под Харьковом крылом

На последней лодочке – Герасим

Тупо вёз топить своё Муму

И мычал: – Я русский, я прекрасен,

И за что мне "нах*й" – не пойму!

"PS Всі назви бойових кораблів російської культури вигадані, під "двоголовим орлом" мається на увазі не російський герб, а просто птах-мутант, у прикрому імені Захара Прилепіна допущена прикра помилка. Слава Україні! Вічна пам’ять безневинним загиблим", — написав наприкінці посту автор вірша.

Нагадаємо, 24 березня в порту Бердянська ударом тактичного ракетного комплексу було знищено російський великий десантний корабель "Саратов". Наслідки удару пізніше були показані на супутникових знімках.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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