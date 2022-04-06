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Хірург розповів, як росіяни мучать українців: масово роблять люди без рук, ніг і з осколками в грудях

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Хірург за роботою Новина оновлена 06 квітня 2022, 08:37
Хірург за роботою

Українців намагаються фізично знищувати – поранених серед мирних громадян більше, ніж серед військових

росія при збройному вторгненні в Україну не гребує застосовувати заборонені під час війни боєприпаси, наприклад касетні бомби в населених пунктах. Їхня мета — максимальна поразка людей. У людей стріляють із танків, стрілецької зброї та інших видів. Атаки на мирних громадян призводять до затяжного лікування, а іноді й інвалідності у тих, хто вижив.

Лікар-хірург Григорій Стрикун з перших днів війни на медичному фронті. Він розповів "Телеграфу" про особливості поранень мирних жителів. Чоловік зазначає, що потерпілих більше саме серед них.

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Характер поранень українців хірург умовно поділяє на дві категорії — мінно-вибухові та вогнепальні. Стрикун розповідає, що були масові госпіталізації людей, у яких відірвані кінцівки, у грудях та животі – проникливі поранення.

Уламок у черепі від танкового снаряда/ Фото з Instagram хірурга
Уламок у черепі від танкового снаряда/ Фото з Instagram хірурга

Найчастіше хірургу, який до війни спеціалізувався на пластичних та естетичних операціях, доводиться видаляти уламки, проводити порожнинні операції на грудній та черевній порожнині, лікувати нагноєння після ран.

Повне інтерв’ю лікаря читайте за посиланням: "Росіяни з танка вистрілили в спину двом сестрам": хірург відверто розповів про порятунок життя під час війни

Теги:
#Україна #Хірург #Лікар #уламки
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