Хірург розповів, як росіяни мучать українців: масово роблять люди без рук, ніг і з осколками в грудях

Українців намагаються фізично знищувати – поранених серед мирних громадян більше, ніж серед військових

росія при збройному вторгненні в Україну не гребує застосовувати заборонені під час війни боєприпаси, наприклад касетні бомби в населених пунктах. Їхня мета — максимальна поразка людей. У людей стріляють із танків, стрілецької зброї та інших видів. Атаки на мирних громадян призводять до затяжного лікування, а іноді й інвалідності у тих, хто вижив.

Лікар-хірург Григорій Стрикун з перших днів війни на медичному фронті. Він розповів "Телеграфу" про особливості поранень мирних жителів. Чоловік зазначає, що потерпілих більше саме серед них.

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Характер поранень українців хірург умовно поділяє на дві категорії — мінно-вибухові та вогнепальні. Стрикун розповідає, що були масові госпіталізації людей, у яких відірвані кінцівки, у грудях та животі – проникливі поранення.

Уламок у черепі від танкового снаряда/ Фото з Instagram хірурга

Найчастіше хірургу, який до війни спеціалізувався на пластичних та естетичних операціях, доводиться видаляти уламки, проводити порожнинні операції на грудній та черевній порожнині, лікувати нагноєння після ран.

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