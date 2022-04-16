ФСБ взялася за спікера бойовиків "ДНР": дуже багато базікав

Російські силовики почали репресувати командирів окупаційної армії

Серед окупантів почастішали випадки репресування офіцерів, які "не виправдали очікувань". При цьому під гарячу руку ФСБ потрапляють як російські кадрові військові, а й бойовики т.зв. "ЛДНР".

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у своєму телеграм-каналі, одним із таких став т.зв. "заступник командувача міноборони ДНР" Едуард Басурін.

"Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ у невідомому напрямку вивезений Едуард Басурін", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, його затримання пов’язане з нещодавніми необережними заявами, які розкрили плани окупаційної армії щодо застосування хімічної зброї проти українських захисників у Маріуполі.

Як повідомлялося раніше, 11 квітня захисники Маріуполя повідомили про те, що на місто з російського безпілотника було скинуто невідому отруйну речовину, через яку постраждалі почали відчувати дихальну недостатність і втрату почуття рівноваги.

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Примітно, що того ж дня в ефірі одного з пропагандистських каналів Басурін заявив, що вибивати українські війська із міста буде безглуздо, а тому запропонував звернутися до "хімічних військ".

У світі повідомлення про можливу хіматаку викликали бурхливу реакцію, а країни Заходу розпочали перевірки своїми каналами.