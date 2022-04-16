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ФСБ взялася за спікера бойовиків "ДНР": дуже багато базікав

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Едуард Басурін Новина оновлена 16 квітня 2022, 16:28
Едуард Басурін

Російські силовики почали репресувати командирів окупаційної армії

Серед окупантів почастішали випадки репресування офіцерів, які "не виправдали очікувань". При цьому під гарячу руку ФСБ потрапляють як російські кадрові військові, а й бойовики т.зв. "ЛДНР".

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у своєму телеграм-каналі, одним із таких став т.зв. "заступник командувача міноборони ДНР" Едуард Басурін.

"Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ у невідомому напрямку вивезений Едуард Басурін", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, його затримання пов’язане з нещодавніми необережними заявами, які розкрили плани окупаційної армії щодо застосування хімічної зброї проти українських захисників у Маріуполі.

Як повідомлялося раніше, 11 квітня захисники Маріуполя повідомили про те, що на місто з російського безпілотника було скинуто невідому отруйну речовину, через яку постраждалі почали відчувати дихальну недостатність і втрату почуття рівноваги.

Примітно, що того ж дня в ефірі одного з пропагандистських каналів Басурін заявив, що вибивати українські війська із міста буде безглуздо, а тому запропонував звернутися до "хімічних військ".

У світі повідомлення про можливу хіматаку викликали бурхливу реакцію, а країни Заходу розпочали перевірки своїми каналами.

Теги:
#Україна #Росія #ФСБ #ОРДЛО
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