ФСБ взялась за спикера боевиков "ДНР": слишком много болтал
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Российские силовики начали репрессировать командиров оккупационной армии
Среди оккупантов участились случаи репрессирования офицеров, которые "не оправдали ожиданий". При этом под горячую руку ФСБ попадают не только российские кадровые военные, но и боевики т.н. "ЛДНР".
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в своем телеграм-канале, одним из таковых стал т.н. "заместитель командующего минобороны ДНР" Эдуард Басурин.
"Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин", — говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, его задержание связано с недавними неосторожными заявлениями, которые раскрыли планы оккупационной армии по применению химического оружия против украинских защитников в Мариуполе.
Как сообщалось ранее, 11 апреля защитники Мариуполя сообщили о том, что на город с российского беспилотника было сброшено неизвестное ядовитое вещество из-за которого пострадавшие начали ощущать дыхательную недостаточность и потерю чувства равновесия.
Примечательно, что в тот же день в эфире одного из пропагандистских каналов Басурин заявил, что выбивать украинские войска из города будет бессмысленно, а потому предложил обратиться к "химическим войскам".
В мире сообщения о возможной химатаке вызвали бурную реакцию, а страны Запада начали проверки по своим каналам.