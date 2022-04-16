Укр

ФСБ взялась за спикера боевиков "ДНР": слишком много болтал

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Эдуард Басурин Новость обновлена 16 апреля 2022, 16:28
Эдуард Басурин

Российские силовики начали репрессировать командиров оккупационной армии

Среди оккупантов участились случаи репрессирования офицеров, которые "не оправдали ожиданий". При этом под горячую руку ФСБ попадают не только российские кадровые военные, но и боевики т.н. "ЛДНР".

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в своем телеграм-канале, одним из таковых стал т.н. "заместитель командующего минобороны ДНР" Эдуард Басурин.

"Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин", — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, его задержание связано с недавними неосторожными заявлениями, которые раскрыли планы оккупационной армии по применению химического оружия против украинских защитников в Мариуполе.

Как сообщалось ранее, 11 апреля защитники Мариуполя сообщили о том, что на город с российского беспилотника было сброшено неизвестное ядовитое вещество из-за которого пострадавшие начали ощущать дыхательную недостаточность и потерю чувства равновесия.

Примечательно, что в тот же день в эфире одного из пропагандистских каналов Басурин заявил, что выбивать украинские войска из города будет бессмысленно, а потому предложил обратиться к "химическим войскам".

В мире сообщения о возможной химатаке вызвали бурную реакцию, а страны Запада начали проверки по своим каналам.

Теги:
#Украина #Россия #ФСБ #ОРДЛО
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