Наймотивованіша збірна назвала склад на ЧС-2022

Футболістам збірної Мексики обіцяли бонус за чвертьфінал

Збірна Мексики з футболу оголосила остаточну заявку на чемпіонат світу 2022 року. Уболівальники вже жартують, що це наймотивованіша команда мундіалю. Адже моделі Onlyfans обіцяли гравцям безкоштовну підписку у разі виходу збірної до 1/4 фіналу.

Збірна Мексики потрапила до однієї групи з Аргентиною, Польщею та Саудівською Аравією. У плей-офф вийдуть дві команди із групи. Дивіться розклад всіх матчів ЧС-2022.

Заявка збірна Мексики на ЧС-2022

Воротарі: Гільєрмо Очоа ("Америка"), Альфредо Талавера ("Хуарес"), Родольфо Кота ("Леон").

Гільєрмо Очоа ("Америка"), Альфредо Талавера ("Хуарес"), Родольфо Кота ("Леон"). Захисники: Хорхе Санчес ("Аякс", Нідерланди), Кевін Альварес ("Пачука"), Нестор Араухо ("Америка"), Хоан Васкес ("Кремонезе"), Ектор Морено ("Монтеррей"), Сесар Монтес ("Монтеррей"), Херардо Артеага ("Генк", Бельгія), Хесус Гальярдо ("Монтеррей").

Хорхе Санчес ("Аякс", Нідерланди), Кевін Альварес ("Пачука"), Нестор Араухо ("Америка"), Хоан Васкес ("Кремонезе"), Ектор Морено ("Монтеррей"), Сесар Монтес ("Монтеррей"), Херардо Артеага ("Генк", Бельгія), Хесус Гальярдо ("Монтеррей"). Півзахисники: Андрес Гуардадо ("Бетіс", Іспанія), Ектор Еррера ("Х’юстон", США), Карлос Родрігес ("Крус Асуль"), Ерік Гутьєррес (ПСВ, Нідерланди), Луїс Чавес ("Пачука"), Едсон Альварес ("Аякс", Нідерланди), Орбелін Пінеда ("Крус Асуль"), Луїш Ромо ("Монтеррей").

Андрес Гуардадо ("Бетіс", Іспанія), Ектор Еррера ("Х’юстон", США), Карлос Родрігес ("Крус Асуль"), Ерік Гутьєррес (ПСВ, Нідерланди), Луїс Чавес ("Пачука"), Едсон Альварес ("Аякс", Нідерланди), Орбелін Пінеда ("Крус Асуль"), Луїш Ромо ("Монтеррей"). Нападники: Алексіс Вега ("Гвадалахара"), Ірвінг Лосано ("Наполі", Італія), Рауль Хіменес ("Вулверхемптон", Англія), Роберто Альварадо ("Крус Асуль"), Уріель Антуна ("Гвадалахара"), Енрі Мартін ("Америка"), Рохеліо Фунес Морі ("Монтеррей").

Раніше ми писали, що воротар збірної Польщі отримав страшну травму в останньому матчі перед мундіалем.

Нагадаємо, що в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.