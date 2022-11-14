Самая мотивированная сборная назвала состав на ЧМ-2022

Футболистам сборной Мексики обещали бонус за четвертьфинал

Сборная Мексики по футболу объявила окончательную заявку на чемпионат мира 2022 года. Болельщики уже шутят, что это самая мотивированная команда мундиаля. Ведь модели Onlyfans обещали игрокам бесплатную подписку в случае выхода сборной в 1/4 финала.

Сборная Мексики попала в одну группу с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией. В плей-офф выйдут две команды из группы. Смотрите расписание всех матчей ЧМ-2022.

Заявка сборная Мексики на ЧМ-2022

Вратари: Гильермо Очоа ("Америка"), Альфредо Талавера ("Хуарес"), Родольфо Кота ("Леон").

Гильермо Очоа ("Америка"), Альфредо Талавера ("Хуарес"), Родольфо Кота ("Леон"). Защитники: Хорхе Санчес ("Аякс", Нидерланды), Кевин Альварес ("Пачука"), Нестор Араухо ("Америка"), Хоан Васкес ("Кремонезе"), Эктор Морено ("Монтеррей"), Сесар Монтес ("Монтеррей"), Херардо Артеага ("Генк", Бельгия), Хесус Гальярдо ("Монтеррей").

Хорхе Санчес ("Аякс", Нидерланды), Кевин Альварес ("Пачука"), Нестор Араухо ("Америка"), Хоан Васкес ("Кремонезе"), Эктор Морено ("Монтеррей"), Сесар Монтес ("Монтеррей"), Херардо Артеага ("Генк", Бельгия), Хесус Гальярдо ("Монтеррей"). Полузащитники: Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), Эктор Эррера ("Хьюстон", США), Карлос Родригес ("Крус Асуль"), Эрик Гутьеррес (ПСВ, Нидерланды), Луис Чавес ("Пачука"), Эдсон Альварес ("Аякс", Нидерланды), Орбелин Пинеда ("Крус Асуль"), Луиш Ромо ("Монтеррей").

Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), Эктор Эррера ("Хьюстон", США), Карлос Родригес ("Крус Асуль"), Эрик Гутьеррес (ПСВ, Нидерланды), Луис Чавес ("Пачука"), Эдсон Альварес ("Аякс", Нидерланды), Орбелин Пинеда ("Крус Асуль"), Луиш Ромо ("Монтеррей"). Нападающие: Алексис Вега ("Гвадалахара"), Ирвинг Лосано ("Наполи", Италия), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон", Англия), Роберто Альварадо ("Крус Асуль"), Уриэль Антуна ("Гвадалахара"), Энри Мартин ("Америка"), Рохелио Фунес Мори ("Монтеррей").

Ранее мы писали, что вратарь сборной Польши получил жуткую травму в последнем матче перед мундиалем.

Напомним, что в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.