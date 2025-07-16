Не випускали за кордон через КДБ: якою була у молодості примадонна української оперної сцени Марія Стеф’юк

Артистка стала другою українкою, яка виступила в "Ла Скала" у Мілані

Цієї середи, 16 липня, примадонні української оперної сцени Марії Стеф’юк виповнюється 77 років. Під час війни артистка розповідала, що була "під ковпаком" у радянської спецслужби КДБ, як і вся українська інтелігенція того часу.

Стеф’юк стала другою, після Соломії Крушельницької, українською виконавицею, яка виступила на сцені міланського театру "Ла Скала". Розповідаємо, що відомо про видатну співачку, як вона виглядала в молодості й зараз.

Родом з Івано-Франківщини

Майбутня примадонна української опери народилася у селі Рожнів на Івано-Франківщині. 1973 року закінчила Київську консерваторію (нині Національна музична академія України імені Чайковського). З 1972 по 2013 рік була солісткою Київського театру опери та балету імені Тараса Шевченка.

Марія Стеф’юк у молодості. Фото: facebook.com/Kosiv.Names

1981 року Стеф’юк виступила на Міжнародному фестивалі імені Мусоргського, де виконала партію Парасі із "Сорочинського ярмарку" у "Ла Скала". У її репертуарі безліч українських народних пісень та твори зарубіжних композиторів.

2006 року артистка виконала роль Одарки в телеекранізації опери "Запорожець за Дунаєм". Вона також брала участь у телефільмах та концертних записах.

КДБ і заборона на закордонні гастролі

У молодості артистка активно займалася концертною діяльністю, записувала пісні для радіо та компакт-дисків. Стеф’юк гастролювала у США, Канаді та країнах Західної Європи, при цьому у СРСР за нею ретельно стежили.

У грудні 2023 року на kanaldim вийшло інтерв’ю з оперною співачкою, в якому вона розповіла, як її переслідувало КДБ. На той час вона тісно дружила з відомими шістдесятниками: В’ячеславом Чорноволом, художницею та дисиденткою Аллою Горською (відома за панно "Боривітер" у Маріуполі), художником Борисом Плаксієм та багатьма іншими. Через це співачку кілька разів не випускали із країни.

"Я запитала, яка причина. Нічого мені не сказали. За тиждень мене пустили до Канади. Але я знала, що серед них були люди, які слідкували за кожним моїм кроком. А в Канаді ще жила рідна сестра моєї бабці. Старенька була. Все було продумано і зроблено. До неї приходили "гості", записувалося що вона говорила і як вона казала. Зі мною були люди навіть із театру, які потім написали все. Я знаю, що в "Ла Скалу" мене не хотіли пускати. КДБ мене викликали і питали, навіщо мені та Італія і та "Ла Скала", — ділилася Стеф'юк.

Де зараз Марія Стеф'юк

З 2000 року Марія Стеф'юк, як професор, викладає на кафедрі сольних співів Київської консерваторії. Живе у столиці. 2008 року вона отримала звання "Герой України".

Як зараз виглядає Марія Стеф'юк

Раніше ми писали, як виглядала у молодості олімпійська чемпіонка Стелла Захарова. Також "Телеграф" розповідав, якою в юності була поетеса Ліна Костенко.