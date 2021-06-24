Известный инфекционист развеял мифы про дельта-штамм коронавируса и рассказал, как ему противостоять

Известно, что коронавирус снова мутировал (дельта штамм), и есть опасения, что эта мутация очень опасна, однако достоверной информации в настоящее время очень мало, зато по сети "гуляет" много предположений, которые нужно прояснить или же вовсе развеять.

Об этом пишет врач-инфекционист широкого профиля Евгений Дубровский на своей странице в соцсети Facebook.

""Сразу, с первого пункта возражу, что дельта штамм очень опасен", - отмечает он.

Инфекционист отмечает, что это еще не доказано. На территории Украины циркулировали все возможные штаммы в течение года. Работая с тяжелыми коронавирусными больными, врачи склоняются к мнению, что особой разницы между штаммами, которые циркулировали у нас, нет. "Гораздо важнее то, на какую почву попадает вирус. Пациенты с целым рядом тяжелых хронических заболеваний, особенно метаболический синдром, сахарный диабет и сердечнососудистые болезни, болеют тяжело. Но эта тяжесть обусловлена не штаммом, а способностью организма реагировать на вирусную нагрузку и адекватно бороться с инфекцией", - пояснил Дубровский.

По его словам, предостережение, что дельта-штамм будет поражать переболевших, звучит абсолютно недостоверно. Если иммунная система человека в течение года легко и надежно защищала его от повторных заражений, если весь персонал ковидного инфекционного отделения имел контакт со всеми возможными штаммами и не заболел - почему сейчас должно что-то измениться? "Тем более что многие научные исследования многих стран (и Украины в том числе) доказали, что иммунитет после ковида очень прочный, многофакторный и длительный. В этом вопросе тревоги вообще нет. Переболевшие надежно защищены", - уверяет врач.

При этом он отметил, что в вопросе тех, кто не болел, есть определенные моменты. Летом риск заболеть значительно ниже. Помогают климатические особенности и большая иммунная прослойка переболевших, которые уже не могут распространять инфекцию. Однако риск заболеть, хотя и невысокий, конечно есть. А есть ли принципиальная разница, каким штаммом заболеть хуже, пока непонятно.

Защищают ли вакцины от новых штаммов, в частности "дельты"?

"Сейчас тоже неизвестно. Ждем исследования соответствующих научных исследовательских групп. Будут результаты - тогда поговорим", - отметил инфекционист.

На вопрос, "что делать всем нам?", Дубровский отмечает, что самые лучшие профилактические меры - это оздоровить свой организм, закалить и подготовить к периоду, когда и так ожидаем сезонную вспышку любых респираторных заболеваний (осенью, весной).

Врач подчеркивает, что лучшее лекарство - это наш иммунитет, который надо укреплять. Правильный активный отдых, профилактика хронических заболеваний и адресная помощь уязвимым группам риска. Те люди, которые в течение года не могли получить полноценную медицинскую помощь, могут сейчас наверстать упущенные возможности. Эндокринологические, онкологические, сердечнососудистые и другие отделения сейчас являются приоритетными в структуре оказания помощи.

"Подытоживая все, что пока известно, оказывается, что все не так страшно, как кажется. Коронавирус мутировал, мутирует и будет мутировать в дальнейшем. К этому мы уже привыкли. Это не новость. Желаю всем, чтобы наше отношение к новостям было адекватным, взвешенным, но не основывалось на сомнительных страшилках", - заключил Дубровский.

Как сообщалось, 23 июня в Украине обнаружили два случая заражения коронавирусом типа "Дельта".