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Зеленський намагався утримати Авакова при владі: спливли деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Арсен Аваков Новина оновлена 16 листопада 2021, 08:09
Арсен Аваков

Ексміністр вирішив ухвалити рішення після відпустки.

Арсен Аваков, який нещодавно переніс коронавірус, розповів про свою відставку з Міністерства внутрішніх справ.

Про це пише "Українська правда".

Посаду глави міністерства він займав понад сім років. На звільнення з посади він пішов після того, як побачив, що з президентом Володимиром Зеленським є розбіжності. Аваков зазначив, що на посаді він не був "призначенцем". Він розповів, що подав у відставку, коли з’явилися неприйнятні для нього рубежі, які потрібно було переступати. Також зазначив, що президенту "вкладали у вуха" різну інформацію і він не міг цьому протидіяти.

Про відставку домовлялися із Зеленським. Авакову запропонували залишитись, але змінити вид роботи. Озвучили навіть певні позиції. Той на пропозицію одразу не погодився і вирішив вирушити у відпустку. У політику він одразу не повернувся. Ексміністр розповів, що не хоче до структур виконавчої влади.

Раніше "Телеграф" писав, що Аваков вирішив повернутися у велику політику з новим проєктом — з’явилися версії, хто може стати його соратниками, також він виступав із критикою чинної влади.

Теги:
#Політика #Відставка #Арсен Аваков #Володимир Зеленський
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