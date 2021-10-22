Вже офіційно: Аваков підчепив коронавірус після повної вакцинації
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Ексміністр відпочиває і лікується вдома.
Арсен Аваков дійсно захворів на коронавірус, але повідомлення про тяжкість захворювання, що з’явилися раніше перебільшені.
Про це він розповів в своєму Інстаграмі.
Він зазначив, що недруги не дочекаються його смерті, а друзів він заспокоїть. Аваков розповів, що заразився COVID-19 не дивлячись на дворазову вакцинацію, але при цьому перебіг хвороби — без важких симптомів.
Як і рекомендують лікарі — ексміністр перебуває на самоізоляції вдома.
Аваков опублікував пост в якому тримає в руках лимони і імбир, назвавши їх помічниками — вітамінами. Він повідомив, що його час присвячений відпочинку — читанню книг, перегляду ТБ і чаюванню. Також Аваков побажав всім берегти себе.
У коментарях до посту підписники бажають йому здоров’я.
Раніше "Телеграф" писав, що Україна, яка побила два дні поспіль антирекорд за кількістю хворих на коронавірус, потрапила в ТОП країн світу з найвищою смертністю від COVID-19.
За минулу добу кількість заражених перевищила 23 тисячі осіб в день. Відзначимо, що прогноз вчених на термін до кінця жовтня був — 26 тисяч щоденних інфікувань.
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