СНБО при Зеленском все больше походит на политбюро ЦК КПСС - Аваков

Экс-министр рассказал об авторитарности президента Украины.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, ранее рассказавший, что ему предлагали не уходить из политики, а сменить должность, оценил Совет национальной безопасности при президенте Владимире Зеленском.

Об этом пишет "Украинская правда".

Аваков рассказал, что Зеленский стал более авторитарным. К этому привели не только его победа на выборах, но и монобольшинство в парламенте. Он начал принимать решения командным методом, хоть и делал это "из благих побуждений". Экс-министр отметил, что окружение президента не могло ему оппонировать.

Волюнтаризм проявился в кадровых решениях. Появились ошибки в назначениях и увольнениях, утверждает Аваков.

При этом он попал в "ловушку" авторитарной манеры, считает Аваков. И сравнивает последние заседания СНБО, на которых присутствовал, с пленумом политбюро ЦК КПСС, когда выступления и документы были подготовлены заранее.

Он рассказал, что когда кто-то начинал "что-нибудь не в ту степь" его одергивали или игнорировали. Аваков также считает что авторство еженедельного формата заседаний СНБО принадлежит Зеленскому, президент мог увидеть результат в таком механизме работы.

Ранее "Телеграф" писал, что СНБО экстренно совещались в воскресенье из-за миграционного кризиса на рубежах Евросоюза.