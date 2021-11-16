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СНБО при Зеленском все больше походит на политбюро ЦК КПСС - Аваков

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Арсен Аваков Новость обновлена 16 ноября 2021, 10:10
Арсен Аваков

Экс-министр рассказал об авторитарности президента Украины.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, ранее рассказавший, что ему предлагали не уходить из политики, а сменить должность, оценил Совет национальной безопасности при президенте Владимире Зеленском. 

Об этом пишет "Украинская правда". 

Аваков рассказал, что Зеленский стал более авторитарным. К этому привели не только его победа на выборах, но и монобольшинство в парламенте. Он начал принимать решения командным методом, хоть и делал это "из благих побуждений". Экс-министр отметил, что окружение президента не могло ему оппонировать. 

Волюнтаризм проявился в кадровых решениях. Появились ошибки в назначениях и увольнениях, утверждает Аваков. 

При этом он попал в "ловушку" авторитарной манеры, считает Аваков. И сравнивает последние заседания СНБО, на которых присутствовал, с пленумом политбюро ЦК КПСС, когда выступления и документы были подготовлены заранее. 

Он рассказал, что когда кто-то начинал "что-нибудь не в ту степь" его одергивали или игнорировали. Аваков также считает что авторство еженедельного формата заседаний СНБО принадлежит Зеленскому, президент мог увидеть результат в таком механизме работы. 

Ранее "Телеграф" писал, что СНБО экстренно совещались в воскресенье из-за миграционного кризиса на рубежах Евросоюза.

Теги:
#СНБО #Арсен Аваков #Владимир Зеленский
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